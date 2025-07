Corriere della Sera - Milan, perché è saltata la nomina di Paratici: il retroscena sul contatto con Gravina

- salvo inattesi (e nuovi) colpi di scena -Proprio quando la trattativa per definire il suo insediamento volgeva al termine, con un accordo di massima sui margini operativi che avrebbe avuto all'interno del team di lavoro rossonero, l'improvvisa e brusca frenata delle ultime ore ha fatto precipitare la situazione. Generandoper la vicenda delle plusvalenze fittizie all'epoca della Juventus),– inchiesta Prisma su false fatturazioni, aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza - che il 15 aprile avrebbe vissuto un appuntamento importante con l'udienza presso il GUP e l'incapacità di trovare una sintesi tra i legali del Milan e quelli di Paratici sull'inserimento di una clausola d'uscita in favore del club in caso di condanna.

Le perplessità e i forti timori della società rossonera che questa storia non potesse risolversi rapidamente e agevolmente e che, al contrario, avrebbe potuto generare nuove problematiche per il dirigente piacentino e per il Milan stesso sarebbero state alimentate e rafforzate da un confronto avuto nei giorni scorsi col presidente della FIGC Gabriele Gravina. Che, nella sua veste di massimo responsabile dell'organo che determina le regole e il rispetto delle stesse da parte dei suoi tesserati, non ha potuto nascondere le sue perplessità. Ma soprattutto mettere al corrente il Milan degli aspetti oscuri del caso. A riferirlo è Il Corriere della Sera, che motiva così l'improvviso raffreddamento della trattativa in corso tra Furlani e Paratici, fino allo stop alle contrattazioni che i protagonisti della vicenda definiscono difficilmente superabili.

Il club di via Aldo Rossi, che avrebbe corso il pericolo di incorrere in sanzioni per responsabilità oggettiva nel caso in cui Fabio Paratici avesse avuto contatti con tesserati e agenti sportivio accesso agli spogliatoi e ad ogni luogo legato all'attività della squadra prima della conclusione del periodo di inibizione, non se l'è sentita di procedere e ha cambiato strada. Riaprendo così il casting per l'individuazione di un direttore sportivo che, parole di Furlani di mercoledì scorso, avrà il compito di colmare un vuoto nell'organigramma sportivo rossonero. In grado di individuare un nuovo allenatore e ricostruire, attraverso il calciomercato ma anche la gestione quotidiana di Milanello e dello spogliatoio, una squadra che in questa stagione ha fallito tutti gli obiettivi più importanti.

