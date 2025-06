Corriere della Sera - Milan, sondaggio per Giuntoli della Juventus

Acque agitate in casa Milan. La finale di Coppa Italia persa contro il Bologna ha fatto perdere la pazienza ai tifosi, che invocano il ritorno di Paolo Maldini. Sergio Conceiçao verrà congedato a fine stagione, quando i rossoneri dovranno prendere un nuovo allenatore: i nomi sono quelli di Allegri, Italiano e Sarri.

Intanto il club rossonero è ancora alla ricerca di un direttore sportivo. Difficile la promozione di Moncada, che a giugno sosterrà l'esame a Coverciano. Come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, è stato effettuato un tentativo con Cristiano Giuntoli, che però ha ancora quattro anni di contratto con la Juventus e un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione.

Sempre secondo il Corriere della Sera, non è da escludere che un nuovo assalto disperato verrà mosso con i Percassi per ottenere la liberazione di Tony D'Amico dall'Atalanta. Che a sua volta potrebbe virare sull'ex milanista Ricky Massara, reduce da un'esperienza al Rennes in Francia.