Corriere dello Sport - Inter su Openda: può essere il post Taremi ma c'è un ostacolo

Lois Openda, attaccante del Lipsia, è finito nel mirino dell'Inter alla ricerca di una seconda punta: cosa trapela sulla trattativa

Grandi manovre in attacco per l'Inter. Dopo l'arrivo di Bonny e il ritorno di Esposito, potrebbe esserci una terza partenza dopo quelle di Arnautovic e Correa. Stiamo parlando di Taremi, in uscita dal club che già pensa al suo sostituto. A Chivu piacerebbe un profilo diverso, una seconda punta capace di giocare anche largo e sulla trequarti per garantire nuove opzioni ai nerazzurri. Un profilo nuovo finito nel mirino di Marotta e Ausilio è quello di Lois Openda, come scrive il Corriere dello Sport.

PREZZO E OSTACOLO LIPSIA - L’attaccante belga piace tanto all’Inter ma è una delle stelle del Lipsia che però, reduce da una stagione negativa e in vista di una campagna senza coppe europee, potrebbe far partire alcuni suoi asset: da Sesko a Simons, fino a Openda, tutti potrebbero partire al prezzo giusto. Il punto però è proprio questo. La squadra della galassia Red Bull non ha bisogno di soldi e accetterà solo offerte irrinunciabili, basti pensare che per lo sloveno la richiesta è stata di 100 milioni.

COME GIOCA OPENDA - Classe 2000, al Lipsia ci è arrivato dopo le esperienze al Lens e al Vitesse. Arriva da una stagione di alti e bassi con sole 13 reti, dopo averne fatte 28 12 mesi prima. Il suo attuale valore si aggira sui 30-35 milioni ma i tedeschi lo avevano acquistato per ben 38 milioni nell’estate 2023 e difficilmente faranno sconti. Seconda punta, veloce, scattante e con grandi doti nell'attaccare la profondità, sa associarsi bene con i suoi compagni, come testimoniano gli 11 assist messi a referto nell'ultima stagione. Se il Lipsia rappresenterà un osso duro nell'ipotetica trattativa, l'Inter potrebbe giocarsi una formula diversa rispetto al semplice acquisto del giocatore: i nerazzurri, come riporta il quotidiano, starebbero pensando a un prestito con obbligo di riscatto con l’aggiunta di una serie di bonus.