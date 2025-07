Corriere dello Sport - La Juventus si inserisce per Dodò. Voci su un incontro con gli agenti di Gudmundsson

Cambiano le stagioni, cambiano i dirigenti, ma la Juventus continua a guardare con desiderio alla rosa della Fiorentina per le proprie campagne rafforzamenti. Nonostante le ultime pescate - Chiesa, Vlahovic, Nico Gonzalez - abbiano portato risultati inferiori alle aspettative, oggi il Corriere dello Sport riferisce che per rinforzare le fasce di Igor Tudor sarebbero due i profili selezionati: Miguel Gutierrez del Girona a sinistra e Dodò dei viola a destra.

Per quel che riguarda lo spagnolo, l'interesse è vivo da tempo e 15/20 milioni potrebbero bastare per aggiudicarsi il prodotto de La Fabrica, il settore giovanile del Real Madrid. Più costoso l'ex Shakhtar Donetsk, per il quale i 20/25 milioni di valutazione che fanno i bianconeri potrebbero non bastare. Parliamo di un terzino/quinto di centrocampo ben poco avvezzo al goal, ma un maestro se si parla di arrivare sul fondo e mettere assist per i compagni, 6 in stagione in tutte le competizioni e molti di più se Kean avesse avuto un tasso di conversione migliore.

Non è finita qui: attenzione anche a quello che potrebbe succedere sul fronte Albert Gudmundsson, a segno nel 3-0 della gara di ritorno al Franchi che ha sentenziato Thiago Motta a marzo. "Mi immagino ancora con la maglia della Fiorentina - ha detto il classe '97 a iPaper - ma la decisione finale non spetta a me: dipende dal club". Servono 17 milioni per il riscatto, una cifra che il club viola spera di abbassare trattando col Genoa. Il ds rossoblù Ottolini ha parlato al Secolo XIX di interessamenti da squadre che fanno la Champions, e negli ultimi giorni sono uscite voci sull'Atalanta e proprio sui bianconeri, che avrebbero incontrato gli agenti dell'islandese. "Leggo le voci di mercato come farebbe qualsiasi tifoso - ammette Gud - perché in fondo lo sono anch’io. Alcune notizie sono infondate, altre contengono elementi di verità. Ma finché non c'è qualcosa di concreto, preferisco non farmi illusioni".