Corriere dello Sport - Polemica Napoli-Inter per la data dello spareggio Scudetto: Marotta vuole l'anticipo, De Laurentiis no

Quando deve ancora disputarsi la penultima giornata di Serie A - domenica 18 maggio le 9 partite che hanno ancora implicazioni sulla classifica finale - già impazza la polemica per l'ultimo turno che, con sé, porta anche l'ipotesi spareggio Scudetto. Proprio la possibilità che Napoli e Inter finiscano pari punti al termine delle 38 gare infatti porta la Lega a dover stravolgere il programma.

QUANDO - Dopo la 37esima, lunedì, il consiglio di Lega deciderà le date dell’ultimo turno che sarà ovviamente decisivo nel caso in cui Parma-Napoli e Inter-Lazio non finiscano in modo tale da far festeggiare la squadra di Conte in anticipo. Nel caso di lotta aperta fino alla fine, ci sarà da lasciare libero un altro slot, quello del possibile spareggio. E l’unica possibilità per evitare che un infuocato Napoli-Inter si giochi a ridosso della finale di Champions, che vedrà impegnati i nerazzurri il 31 di questo mese, è quella di far sì che le gare della 38ª che coinvolgono Napoli e Inter vengano spostate a giovedì 22, così da permettere di giocare l'eventuale spareggio il 25, lasciando quindi un cuscinetto in vista della gara di Monaco di Baviera. Ma c'è di più. Il Napoli dovrà ospitare il Cagliari nella sua ultima uscita stagionale. Se però i sardi non dovessero essere ancora salvi - nella penultima affronteranno il Venezia in uno scontro diretto - allora tutto il blocco salvezza, ossia le gare che interessano le squadre in lotta per non retrocedere - verrà spostato anch'esso al 22. Secondo il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis sarebbe contrario a questa ipotesi e non vorrebbe l’anticipo, mentre, ovviamente, sarebbe su una posizione opposta l’Inter.

DOVE - Altro tema caldo poi è dove giocarlo questo spareggio. Il regolamento dice San Siro, ossia la casa della squadra con una differenza reti migliore. Tuttavia, ormai da tempo e per ragioni di ordine pubblico, avrebbe preso quota l'ipotesi Roma e sarebbe già stato allertato l’Olimpico. Opportuno sottolineare come, comunque, arrivare allo spareggio sia cosa sì possibile ma complicata: il Napoli per esempio dovrebbe fare due pareggi e l'Inter una vittoria e una sconfitta oppure gli azzurri dovrebbero perderne una mentre i nerazzurri pareggiarne una. Incastri difficili ma comunque realizzabili, sulla carta, e che potrebbero portare a una settimana inedita per il nostro calcio degli ultimi 50 anni e al deflagrare di polemiche su polemiche.