Corriere - Inter e Milan respingono centinaia di ultrà: le società rifiutano le richieste di abbonamento 'non gradite'

Dopo le inchieste per omicidi e traffici illeciti che hanno colpito il mondo del tifo organizzato, le società decidono di «blindare» le curve. L'obiettivo: evitare che il sistema criminale possa ripetersi

Dopo la tempesta dell’inchiesta «Doppia curva», dopo arresti e omicidi, arriva la scure sugli ultrà. Una stretta durissima di procura e questura e di Inter e Milan sulla vendita di biglietti e abbonamenti. E che già sta facendo vedere i suoi effetti in questi primi giorni di apertura della campagna per la stagione 25/26.

Come si delle in un dettagliato articolo del Corriere della Sera, a firma Cesare Giuzzi, le due società milanesi hanno «respinto» le richieste di rinnovo di centinaia di ultrà delle due curve in quanto tifosi «non graditi» sulla base dei codici etici siglati dai due club. Si tratta di tifosi colpiti in passato da Daspo, il divieto di ingresso allo stadio, ma anche segnalati o sanzionati in modo amministrativo per comportamenti non corretti o per la partecipazione a scontri ed episodi violenti. A questo si aggiungono i nomi emersi nell’inchiesta «Doppia curva» del pm Paolo Storari della Direzione distrettuale antimafia di Milano che un anno fa ha portato al blitz che ha smantellato gli affari criminali (anche mafiosi) dei capi ultrà di Inter e Milan. Alcuni già condannati a pene fino a dieci anni poche settimane fa.

L’obiettivo della procura diretta da Marcello Viola e del questore Bruno Megale, di concerto con il Viminale, è chiaro, riferisce Corriere.it: evitare che il sistema criminale possa ripetersi. Da qui la volontà, già espressa poche ore dopo gli arresti, di «recidere» qualsiasi legame con il passato. In questo senso la «cancellazione» dei marchi Curva Nord e Curva Sud e il blocco agli striscioni dei gruppi in curva. Ora si aggiunge lo stop all’ingresso allo stadio, deciso arbitrariamente dalle società, di alcuni tifosi «non graditi». Un elenco destinato ad aumentare nelle prossime settimane.

C’è poi un’altra norma introdotta sulla scorta di quanto emerso nell’inchiesta della Dda: il blocco totale alla «cessione» degli abbonamenti ad altre persone per i tifosi del secondo anello blu rossonero (curva Milan) e per quelli del secondo verde (Inter). Alcune limitazioni sono state imposte anche agli altri settori, ad esempio per l’Inter con l’introduzione di un «sovracosto» per la cessione della partita in base alla tipologia di abbonamento. Ma nelle carte dell’inchiesta erano emerse le «metodologie» usate dai gruppi ultrà per lucrare sulla rivendita dei ticket. La Nord utilizzava circa 200 tessere intestate a persone fittizie che poi cedeva ai tifosi ad ogni match con un sovraprezzo. Oppure con il classico metodo della «doppietta», l’ingresso di due supporter dallo stesso tornello magari con la complicità di alcuni steward. Ora però gli abbonamenti in curva non saranno in alcun modo cedibili.

A questo si aggiunge il nuovo piano sicurezza del Meazza con l’installazione di telecamere di riconoscimento facciale ai tornelli. Il sistema c’è e si stanno limando le ultime autorizzazioni con il garante della privacy ma dovrebbe entrare in funzione già all’inizio della stagione.