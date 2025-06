Corteo dei tifosi dell’Atalanta per convincere Gasperini a rimanere: “Fate i bravi”

Gian Piero Gasperini ha fatto talmente tanto bene a Bergamo, che bella serata di oggi, venerdì 30 maggio, i tifosi dell’Atalanta hanno organizzato un corteo per provare a convincerlo a restare. Un ultimo tentativo, per cercare di far fare dietrofront all’allenatore che è a un passo dalla firma con la Roma. Al coro di “Gasperini deve restare”, circa 200/300 tifosi si sono radunati nel centro di Bergamo con tanto di striscione sotto gli uffici dei Percassi: “Gasperini deve restare, ‘fate i bravi’”. Sarebbero dovuti essere di più, ma la notizia dell’accordo a un passo con i giallorossi ha scoraggiato molti di loro, quasi rassegnati a perderlo. Chi invece ancora crede in una permanenza del tecnico (ha ancora un anno di contratto), spera si possa trovare un accordo tra le parti per andare avanti insieme. Era questo il messaggio che volevano lanciare i tifosi riuniti oggi, senza schierarsi né contro i Percassi né contro Gasp.

GASPERINI VERSO LA ROMA - Proprio oggi, l’allenatore ha sciolto gli ultimi dubbi prima di firmare con la Roma, e non è mai stato tanto vicino ai giallorossi come ora. Dopo l’incontro a Firenze con i Fredkin, Ranieri e il ds Ghisolfi, Gasp si era preso qualche ora per riflettere sulla proposta della Roma: tre anni di contratto, ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Voleva esaminare nel dettaglio l’offerta analizzando anche l’aspetto tecnico, la promessa del club è quella di coinvolgerlo sulle scelte di mercato e nelle decisioni più importanti.

CHI PUÒ SOSTITUIRE GASPERINI ALL’ATALANTA - Con Gasperini sempre più lontano dall’Atalanta, la dirigenza si è già messa alla ricerca del profilo giusto per sostituire quello che per 9 anni su quella panchina ha fatto alzare l’asticella a tutta la società. Un lavoro da applausi che il club vorrebbe continuare prendendo un tecnico che abbia un profilo simile a quello di Gasp: tra i nomi sondati ci sono quelli di Farioli e Thiago Motta, Pioli e Palladino, che a sorpresa si è dimesso dalla Fiorentina e col quale c’è stato qualche contatto.