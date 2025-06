L'ultimo step prima della finale di Champions League è la semifinale di ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco che si giocherà stasera al Bernabeu. Per la qualificazione è tutto aperto, dopo la gara d'andata le squadre hanno le stesse possibilità di strappare il pass per la finalissima: in Spagna si riparte dal 2-2 di Monaco una settimana fa, Vinicius aveva aperto e chiuso la partita con i gol di Sané e Kane nel mezzo.

QUANDO E DOVE SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS

COSA SERVE AL BAYERN MONACO PER ANDARE IN FINALE DI CHAMPIONS - Il Bayern Monaco di Tuchel non deve fare calcoli per passare il turno: con una vittoria - anche col minimo scarto - si va a Wembley, una sconfitta qualificherebbe il Real Madrid e col pareggio, qualsiasi sia il punteggio, si va ai tempi supplementari e poi agli eventuali rigori per decidere chi affronterà il Borussia Dortmund che ieri ha eliminato il Psg. I tedeschi sono arrivati in semifinale dopo aver eliminato l'Arsenal ai quarti grazie al gol di Kimmich nel ritorno dopo il paeggio dell'andata a Londra, 2-2 proprio come col Real.

LA STAGIONE DEL BAYERN MONACO - Il campionato del Bayern Monaco non è andato proprio come i bavaresi avrebbero voluto: è arrivato secondo dietro al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che ha già festeggiato il titolo, al momento la squadra di Tuchel in questa stagione è senza trofei: oltre a non aver vinto la Bundesliga, sono usciti al secondo turno di Coppa di Germania (eliminati dallo Saarbrücken, terza divisione) e hanno perso la Supercoppa contro il Lipsia affondati da una tripletta di Dani Olmo.