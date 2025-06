Cosa serve al Bologna per conquistare un posto in Champions League

A due giornate dalla fine la corsa al quarto posto, che dà l'accesso alla prossima Champions League, è ancora più accesa che mai. In corsa ci sono, in ordine di classifica Juventus, a 64 punti, gli stessi della Lazio, Roma a 63, Bologna a 62 e Milan a 60.

Cosa serve al Bologna per arrivare al quarto posto?

I felsinei affrontano Fiorentina in trasferta e Genoa in casa nelle prossime due. Sono in Champions League se:

- fanno 6 punti

- Juve fa massimo 3 punti (7 gol di diff reti), Roma e Lazio 4