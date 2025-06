A 90 minuti dalla fine della Serie A è ancora tutto aperto su diversi fronti: lo scudetto è ancora da assegnare e il testa a testa tra Napoli e Inter andrà avanti fino all'ultimo; nelle zone basse della classifica solo il Monza è matematicamente retrocesso in Serie B ma ci sono ancora cinque squadre in lotta per due posti. E poi c'è la zona Europa, dove la Roma ha scalato posizioni grazie al successo con il Milan e adesso è a 66 punti e -1 dalla Juventus quarta. I bianconeri proveranno a difendere la posizione nell'ultima giornata, quando giocheranno in trasferta a Venezia e i giallorossi affronteranno il Torino in casa; occhio anche alla Lazio, dietro a 65 punti che ospiterà il Lecce in corsa per salvarsi.

COSA SERVE ALLA ROMA PER ANDARE IN CHAMPIONS

Cosa serve alla Lazio per andare in Champions?

Vincere, sperare che la Juventus perda e che la Roma non vinca

COSA SERVE ALLA LAZIO PER ANDARE IN CHAMPIONS - Per andare in Champions League la Lazio deve sperare in una serie di incastri di risultati nell'ultima giornata di campionato, ma non è uno scenario impossibile: i biancocelesti devono innanzitutto vincere contro il Lecce, sperare che la Juventus perda con il Venezia e che la Roma non vince in casa del Torino. In questo modo, la squadra di Baroni scavalcherebbe le rivali salendo a 69 punti, i bianconeri rimarrebbero a 67 e la Roma resterebbe a 66 o arriverebbe a 67.

COSA SERVE ALLA JUVENTUS PER ANDARE IN CHAMPIONS

COSA SUCCEDERE IN CASO D PARI PUNTI TRA JUVENTUS E LAZIO - Tra le varie possibilità, c'è anche quella di vedere Juventus e Lazio a fine campionato a pari merito al quarto posto con 68 punti; questo scenario è possibile in caso di pareggio o sconfitta della Roma, pareggio dei bianconeri e vittoria della squadra di Baroni. In questo caso, il primo criterio decisivo rimane quello degli scontri diretti, nei quali la squadra di Tudor è in vantaggio sulla Lazio: vittoria all'andata (1-0) e pareggio al ritorno (1-1).