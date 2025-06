A 90 minuti dalla fine della Serie A è ancora tutto aperto su diversi fronti: lo scudetto è ancora da assegnare e il testa a testa tra Napoli e Inter andrà avanti fino all'ultimo; nelle zone basse della classifica solo il Monza è matematicamente retrocesso in Serie B ma ci sono ancora cinque squadre in lotta per due posti. E poi c'è la zona Europa, dove la Roma ha scalato posizioni grazie al successo con il Milan e adesso è a 66 punti e -1 dalla Juventus quarta. In caso di sorpasso, vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi nell'ultima giornata giocheranno in casa del Torino e la Juventus andrà a Venezia; occhio anche alla Lazio, dietro a 65 punti che ospiterà il Lecce in corsa per salvarsi.

COSA SERVE ALLA JUVENTUS PER ANDARE IN CHAMPIONS

Cosa serve alla Roma per andare in Champions? Vincere e sperare che la Juventus non vinca.

COSA SERVE ALLA ROMA PER ANDARE IN CHAMPIONS - In questo caso, la squadra di Ranieri salirebbe a 69 punti, la Juventus resterebbe a 67 in caso di sconfitta contro il Venezia o arriverebbe a 68 se dovesse pareggiare. Se i giallorossi dovessero conquistare il successo contro il Torino non sarebbero interessati al risultato della Lazio, che essendo una posizione dietro sarebbe ininfluente per la corsa al quarto posto.

COSA SERVE ALLA LAZIO PER ANDARE IN CHAMPIONS

COSA SUCCEDERE IN CASO DI PARI PUNTI TRA ROMA E JUVENTUS - Se la Roma dovesse pareggiare e la Juventus perdere arriverebbero tutte e due a 67 e, se la Lazio non dovesse vincere con il Lecce, sarebbe una sfida a due Juve-Roma. Il primo criterio da considerare in questo caso sono gli scontri diretti, e sono pari: due pareggi sia all'andata che al ritorno (0-0 e 1-1); a quel punto diventerebbe decisiva la differenza reti, che in questo momento è favorevole alla Juventus: +22 per la squadra di Tudor e +19 per la Roma.