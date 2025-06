The Last Dance. L’ultimo ballo per lo scudetto si gioca tra lo stadio Sinigaglia di Como e il Maradona di Napoli: a dividerli ci sono 750 km, a unirli la stessa passione ed emozione di tanti tifosi pronti a riempire i due stadi. Perché, la Serie A, si deciderà stasera. Como-Inter e Napoli-Cagliari si giocheranno in contemporanea, le due partite sono in programma alle 20.45 e, curiosità, entrambi gli allenatori che si stanno giocando la vittoria del campionato sono squalificati: Conte e Inzaghi vivranno dalla tribuna la gara che può consegnare loro il titolo.

NAPOLI-INTER SPAREGGIO SCUDETTO? COME PUO' SUCCEDERE

COSA SERVE ALL'INTER PER VINCERE LO SCUDETTO - Dopo aver perso il primo posto in classifica qualche settimana fa, l'Inter è costretta a inseguire il Napoli. A 90 minuti dalla fine del campionato il suo futuro dipende anche da quello degli azzurri, la squadra di Inzaghi giocherà con la testa a Como e un orecchio puntato al Maradona: gli azzurri sono primi a 79 punti, l'Inter dietro a -1 e deve sperare che il Napoli non vinca col Cagliari; se dovesse succedere, qualsiasi risultato dei nerazzurri sarebbe inutile. In caso di vittoria dell'Inter e non vittoria della squadra di Conte, però, la classifica verrebbe ribaltata con Inzaghi campione d'Italia per la seconda volta di fila.

COSA SERVE AL NAPOLI PER VINCERE LO SCUDETTO

LE SCELTE DI INZAGHI CONTRO IL COMO - Quello che filtra sulla probabile formazione dell'Inter è che Inzaghi stia pensando anche - e soprattutto - alla finale di Champions League in programma sabato 31 maggio contro il Psg. Per questo, nella trasferta di Como si va verso un ampio turnover con i titolari pronti a entrare a partita in corso in caso di necessità (e se da Napoli dovessero arrivare notizie positive per i nerazzurri). Tra i pali dovrebbe esserci Martinez e non Sommer, Carlos Augusto braccetto con de Vrij e Bisseck; Calhanoglu e Dimarco sono gli unici titolari che vanno verso la titolarità a Como, insieme a loro, a centrocampo, dovrebbero esserci Darmian, Asllani e Zalewski nel ruolo di mezz'ala. Davanti spazio alla coppia inedita Taremi-Correa.

IL NUOVO RUOLO DI ZALEWSKI NELL'INTER