Cos'è l'indice di liquidità, il parametro che blocca il mercato dei club

Ogni anno, ogni estate, in ogni sessione di mercato, si sente parlare di indice di liquidità. Un parametro che se non rispettato rischia di bloccare il mercato in entrata, come sta succedendo in queste settimane alla Lazio che se prima non chiude almeno una cessione non può fare nessun acquisto. Maurizio Sarri ha già storto il naso di fronte a questo congelamento del mercato biancoceleste e la società intende sbloccare la situazione con l’uscita di alcuni esuberi, senza dover sacrificare i giocatori-chiave della squadra.

COS’È L’INDICE DI LIQUIDITÀ - Ma cos’è l’indice di liquidità? Si tratta di un indice che dimostra quando un club sia in grado di poter rispettare i propri impegni finanziari a breve termine. Fino alla stagione 2024/25 il valore minimo è stato di 0,7; sale a 0,8 per quanto riguarda il mercato del 2025/26. Durante la stagione, la Covisov verifica un paio di volte - il 31 marzo e il 30 settembre - che i club stiano rispettando il valore, se cosi non dovesse essere blocca il mercato in entrata.

COME SBLOCCARE IL MERCATO - Ci sono due strade per sbloccare il mercato in caso di intervento della Covisoc: gli azionisti - di maggioranza e non - possono riportare in positivo l’indicatore di liquidità attraverso versamenti o aumento di capitale; la seconda è un saldo positivo tra acquisti e cessioni, compresi anche ingaggi e bonus. Per fare un esempio, se una squadra vuole prendere un giocatore con una determinata formula a un determinato prezzo, deve prima vendere un calciatore della rosa con la stessa formula e allo stesso prezzo (o superiore); stesso discorso per lo stipendio: l'eventuale acquisto, propedeutico a una cessione, deve avere un ingaggio (tra parte fissa e variabile) non superiore al giocatore che è stato venduto.

ADDIO ALL'INDICE DI LIQUIDITA' - Questa sessione di mercato è l'ultima con l'indice di liquidità, che dal mercato di gennaio 2026 non verrà più preso in considerazione: nel marzo 2024 è stato promosso un piano strategico voluto dal presidente della Figc Gravina, nel quale anche il campionato italiano si adeguerà a un parametro internazionale e saluterà l'indice di liquidità. Inoltre, la Covisoc aumenterà i controlli annuali da due a quattro; sarà tollerato un bilancio in negativo di massimo 5 milioni di euro e un deficit aggregato di massimo 60. Il rapporto tra costi del personale e ricavi nel 2025/26 deve essere al 70%.