Cremonese-Brescia: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Domenica 29 dicembre alle ore 12.30 il derby lombardo tra Cremonese e Brescia, allo Stadio Zini di Cremona, aprirà la 20ª giornata di Serie B, l'ultima dell'anno solare 2024. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna sul campo del Cesena nel Boxing Day - e cercheranno di avvicinarsi al terzetto di testa formato da Sassuolo, Pisa e Spezia -, mentre 'Le Rondinelle' dal rocambolesco pareggio casalingo contro il Modena per 3-3 e vincendo potrebbero ridurre la distanza dalla zona playoff e dagli stessi grigiorossi (al momento avanti di 9 lunghezze in classifica).

Tutte le informazioni su Cremonese-Brescia: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione Segui Cremonese-Brescia su DAZNGUARDA SU DAZN

CREMONESE-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cremonese-Brescia

Data: domenica 29 dicembre 2024

Orario: 12.30

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI:

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Milanese, Sernicola; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmannn, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bjarnason; Galazzi; Moncini, Borrelli. All. Bisoli.

DOVE VEDERE CREMONESE-BRESCIA IN TV - La sfida tra Cremonese e Brescia sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

DOVE VEDERE CREMONESE-BRESCIA IN DIRETTA STREAMING - Cremonese-Brescia sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: l'app è scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, da browser invece basterà collegarsi al sito ufficiali inserendo le proprie credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.