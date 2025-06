Cremonese-Juve Stabia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Cremonese e Juve Stabia si affrontano per conquistare la finale dei playoff di Serie B.

Secondo atto delle semifinali, altri 90 minuti dividono i lombardi e i campani dall'ultimo atto del percorso che vale la promozione in Serie A.

Si riparte dalla vittoria per 2-1 della Juve Stabia nella gara di andata, ma i giochi sono aperti: per accedere alla finale, la Cremonese ha bisogno di vincere anche solo con un goal di scarto per via del miglior posizionamento nella stagione regolare che li premierebbe in caso di conti in parità.

Tutte le informazioni su Cremonese-Juve Stabia: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

CREMONESE-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cremonese-Juve Stabia

Data: domenica 25 maggio 2025

Orario: 17.15

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-JUVE STABIA

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Folino; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Bonazzoli. All. Stroppa.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Varnier, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Andreoni; Sgarbi, Candellone; Adorante. All. Pagliuca.

DOVE VEDERE CREMONESE-JUVE STABIA IN TV - La sfida tra Cremonese e Juve Stabia sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), al TIMVISION Box o a dispositivi come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast.

CREMONESE-JUVE STABIA IN DIRETTA STREAMING - Cremonese-Juve Stabia sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN con l'app o collegandosi al sito della piattaforma tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet e tramite pc o notebook.