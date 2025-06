Cremonese, l'eroe De Luca: "Dal rigore sbagliato alla doppietta, merito di una nuvola a forma di cigno"

Prima stagione per Manuel De Luca con una squadra di vertice e che stagione, coronata da due gol nella partita più importante di tutte. Ecco le parole rilasciate ai giornalisti dopo la vittoria decisiva per 3-2 alla Spezia che è valsa per la Cremo la Serie A.

Come ti senti al termine di questa partita?

«Un’emozione fortissima, volevamo tanto questo risultato. Volevo rifarmi dopo il rigore sbagliato, sapevo che mi sarei rialzato dopo l’errore in una partita così importante come quella con la Juve Stabia. Grazie alla mia famiglia, alla mia ragazza e a questa gente ci sono riuscito, ho sentito una forza dentro. Mi sono rialzato e sentivo che sarei stato decisivo, sono felicissimo ed è un’emozione indescrivibile. Dopo aver sbagliato il rigore ho guardato in cielo e ho visto una nuvola a forma di cigno, è come se dentro di me fosse scattato qualcosa».

Sul primo gol hai fatto un grande lavoro, nonostante lo splendido assist di Vazquez.

«Sapevamo che giocare qui non è facile, ma i ragazzi hanno lavorato benissimo tutto l’anno e oggi abbiamo avuto tanto coraggio nel possesso palla. Complimenti al gruppo che non ha mai mollato fino alla fine, vincere qui non è da tutti ma noi ci siamo riusciti».

Cos’hai pensato negli ultimi dieci minuti?

«Dentro di me ero tranquillo, ho grande fiducia in questo gruppo. Pareggiare sarebbe stato folle, ma è andata bene».

Credi che questa sia la stagione della tua consacrazione?

«Sono cresciuto tantissimo, ho fatto uno step in avanti. Quando mi è arrivata la chiamata della Cremonese mister Stroppa mi chiese se volessi vincere il campionato e gli ho detto subito di sì. È stata una stagione indimenticabile».

E ora?

«La Serie A è sempre stata uno dei miei sogni, non vedo l’ora di provarla».