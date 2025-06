Cremonese-Sampdoria: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Tra le partite da seguire dalla 18esima giornata della Serie B 2024/25 c'è il posticipo Cremonese-Sampdoria, in programma domenica alle 17.15 allo Stadio Zini di Cremona.

I grigiorossi di Giovanni Stroppa hanno 25 punti e vogliono tornare al successo, dopo la sconfitta con interna con la Reggiana e il pareggio sul campo del Cittadella, per consolidare il piazzamento playoff.

I blucerchiati di Leonardo Semplici sono alla terza partita in una settimana (hanno giocato la Coppa Italia, sconfitta contro la Roma agli ottavi) e sono in una situazione di classifica complicata: 18 punti e nessuna vittoria nelle ultime sette giornate di campionato (4 pareggi e 3 sconfitte).

Tutte le informazioni su Cremonese-Sampdoria: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

CREMONESE-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cremonese-Sampdoria

Data: domenica 22 dicembre 2024

Orario: 17.15

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-SAMPDORIA

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Quagliata; Vazquez, De Luca. All. Stroppa.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulentseen, Venuti; Depaoli, Ricci, Bellemo, Benedetti, Ioannou; Tutino; Coda. All. Semplici.

DOVE VEDERE CREMONESE-SAMPDORIA IN TV - La sfida tra Cremonese e Sampdoria sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

CREMONESE-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING - Cremonese-Sampdoria sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.