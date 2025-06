Cremonese-Spezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Iniziano i 180 minuti che decideranno l'ultima squadra della Serie A 2024/25: Cremonese-Spezia, finale d'andata dei playoff di Serie B.

Ultime due partite dell'anno, in palio la promozione nel massimo campionato e la sfida tra i grigiorossi di Giovanni Stroppa e i liguri di Luca D'Angelo comincia dallo Zini.

Dopo aver eliminato in rimonta la Juve Stabia davanti al proprio pubblico, la Cremonese punta proprio sul fattore campo per indirizzare la sfida. Lo Spezia invece punta a replicare quanto fatto in semifinale contro il Catanzaro, con il passaggio del turno ipotecato in trasferta.

In caso di parità al termine dei 180 minuti si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per decidere chi conquisterà la promozione in Serie A.

Tutte le informazioni su Cremonese-Spezia: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

CREMONESE-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cremonese-Spezia

Data: giovedì 29 maggio 2025

Orario: 20.30

Canale tv: DAZN, DAZN 1

Streaming: DAZN

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CREMONESE-SPEZIA

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Antov, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. (A disp. Drago, Tannander, Pickel, Valoti, De Luca, Gelli, Majer, Moretti, Bonazzoli, Zanimacchia, Nasti). All. Stroppa.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Di Serio, Pio Esposito. (A disp. Chichizola, Ferrer, Sebastiano Esposito, Lapadula, Falcinelli, Reca, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata). All. D'Angelo.

DOVE VEDERE CREMONESE-SPEZIA IN TV - La sfida tra Cremonese e Spezia sarà trasmessa in esclusiva da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili o su console di gioco (PlayStation, Xbox), oppure utilizzando dispositivi come amazon Fire Stick TV e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche sul canale numero 214 di Sky.

CREMONESE-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING - Cremonese-Spezia sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: sarà necessario scaricare l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o in alternativa collegarsi al sito della piattaforma tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita è affidata a Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.