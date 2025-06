Cremonese-Spezia 0-0 l'andata della finale playoff in Serie B: Pairetto salvato dal Var

Lo Spezia pareggia 0-0 sul campo della Cremonese l'andata della finale playoff in Serie B. Assenti gli indisponibili Bianchetti, Ravanelli e Saro da una parte; Bertola, Degli Innocenti, Sarr, Soleri e Vignali dall'altra. Allo Stadio Giovanni Zini arbitra Pairetto, assistito da Giallatini e Cecconi con Zufferli quarto uomo, Mazzoleni e Meraviglia al Var, decisivo per il goal annullato ad Aurelio e per trasformare da rosso a giallo il cartellino di Bandinelli. Nessun cartellino per i diffidati: Barbieri, Valoti e Vazquez da una parte; Aurelio, Elia, Pio Esposito, Falcinelli, Hristov e Mateju dall'altra.

Domenica 1 giugno si gioca il ritorno in casa dello Spezia che, grazie alla migliore posizione in classifica, otterrà la promozione in Serie A (raggiungendo così le altre due neo-promosse Sassuolo e Pisa) in caso di vittoria o anche di pareggio, infatti non sono previsti i tempi supplementari e non vale la regola del goal segnato in trasferta che vale doppio. Invece la Cremonese è obbligata a vincere in trasferta.

IL TABELLINO

Cremonese-Spezia 0-0, andata finale playoff Serie B.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Antov, Ceccherini; Barbieri (76' Zanimacchia), Collocolo, Castagnetti (36' Gelli), Vandeputte (57' De Luca), Azzi (76' Pickel); Johnsen, Vazquez (76' Valoti). (A disp. Drago, Tannander, Majer, Moretti, Bonazzoli, Nasti). All. Stroppa.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata (84' Falcinelli), Nagy, Bandinelli (70' Salvatore Esposito), Aurelio (84' Reca); Di Serio (70' Kouda), Pio Esposito. (A disp. Chichizola, Ferrer, Lapadula, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata). All. D'Angelo.

ARBITRO: Pairetto.

AMMONITI: Antov (C), Azzi (C), Nagy (S), Bandinelli (S), Cassata (S), Collocolo (C).

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

74' - Sul cross dalla destra di Collocolo, Johnsen arriva in corsa e calcia di prima sopra la traversa, sprecando una buona occasione.

67' - Cremonese pericolosa con Gelli su punizione, calciata appena fuori dall'incrocio dei pali anche se Gori sembrava essere sulla traiettoria.

54' - Gori blocca a terra un bel tiro al volo di Vazquez.

49' - Pairetto mostra il cartellino rosso a Bandinelli per una manata sul volto di Collocolo, poi l'arbitro (richiamato dal Var a rivedere le immagini a bordocampo) cambia la propria decisione in un cartellino giallo: giusto così perché non si tratta di un gesto violento.

45' - Salvataggio sulla linea di porta di Bandinelli, che respinge col ginocchio un destro a botta sicura di Collocolo sugli sviluppi di un calcio di punizione con mischia in area di rigore.

36' - La Cremonese perde per infortunio Castagnetti, sostituito da Gelli.

15' - La difesa della Cremonese pasticcia e non riesce a liberare, Pio Esposito ne approfitta per crossare con l'esterno destro a centro area per Di Serio che non ci arriva in spaccata, così il pallone arriva sul secondo palo ad Aurelio che ribadisce in rete una respinta del portiere Fulignati, ma il goal viene annullato dal Var per un tocco col braccio.