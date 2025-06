Cristiano Ronaldo e la battuta sulla Juventus a Szczesny: "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club"

Un siparietto spassoso, quello ripreso qualche giorno fa tra Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczesny a Varsavia, dopo la gara di Nations League tra Polonia e Portogallo, sempre che non si sia tifosi della Juventus. I due si sono abbracciati dopo il match, finito 3-1 per i lusitani con CR7 in gol, e il portiere oggi al Barcellona ha portato con sé suo figlio che è un grande fan di Ronaldo.

"Ho firmato per il Barcellona", esordisce Szczesny, che aveva annunciato il ritiro dopo l'addio alla Juventus ma che è tornato sui suoi passi dopo che i blaugrana lo hanno contattato in seguito al grave infortunio occorso al tedesco Ter Stegen. "Lo so", gli risponde Ronaldo, con cui ha condiviso lo spogliatoio alla Juventus dal 2018 al 2021. Ed è proprio per questo che quel che segue non farà piacere ai tifosi della Vecchia Signora.

"Sei contento? Tutto bene?" lo incalza il fenomeno di Madeira. "Incredibile, hai dovuto ritirarti per andare in un grande club". Il sottotesto di questa affermazione scherzosa è che la Juve non è tale. Nuovi abbracci e poi ognuno per la sua strada, Ronaldo all'Al-Nassr e Szczesny al Barcellona. Parole che, sicuramente, faranno discutere.