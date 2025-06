È calcio d’estate, ma che calcio… Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio negli Stati Uniti e sarà la prima edizione con il nuovo format: 32 divise in otto gironi da quattro, le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Due italiane nel torneo, Juventus e Inter: i bianconeri sono stati inseriti nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; i nerazzurri sono nel gruppo E con Monterrey, River Plate e Urawa Reds.

MONDIALE PER CLUB, SESSIONE EXTRA PER IL MERCATO: COSA DICE IL REGOLAMENTO

CRISTIANO RONALDO AL MONDIALE PER CLUB? CHI LO VUOLE - Tra le stelle che potrebbero far parte della competizione in Usa c'è Cristiano Ronaldo. Il suo Al-Nassr non ci sarà, ma l'attaccante portoghese è corteggiato da diversi club pronti a fargli un contratto per il periodo della competizione; se dovesse arrivare l'ok degli arabi, pronti a fare un tentativo per CR7 ci sono Palmeiras, Al Ahly inseriti nel girone di Messi, il Monterrey capitanato dall'ex compagno Sergio Ramos, il Casablanca che sfiderà la Juventus, Al Hilal e Pachuca che giocheranno nel girone del Real Madrid.

MONDIALE PER CLUB, COME CAMBIA IL MERCATO DELLA JUVENTUS

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB - Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

MONDIALE PER CLUB, COME CAMBIA IL MERCATO DELL'INTER

