Cristiano Ronaldo e Lionel Messi insieme al Mondiale per Club con l'Inter Miami? Arriva la smentita

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, non più rivali ma compagni di squadra: la pazza idea per l'Inter Miami verso il Mondiale per Club.

Mancano pochi mesi a fine stagione e sale l'hype per la nuova competizione targata FIFA che si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Un torneo volto anche a rafforzare il mercato calcistico su suolo americano e quale modo migliore se non portare le grandi stelle del pallone?

Da Mbappé a Kane, da Haaland ai gioielli di Inter e Juventus (i due club che rappresenteranno l'Italia), la lista di campioni che sfileranno negli USA è lunga e ricca anche di grandi nomi che già militano in MLS. Lionel Messi in questo senso è in assoluto il più altisonante e allora dall'Inghilterra rimbalza la pazza idea: affiancargli CR7.

MESSI E RONALDO: INSIEME AL MONDIALE PER CLUB? - E' questa l'indiscrezione lanciata da talkSPORT, secondo cui il portoghese dell'Al-Nassr potrebbe aggiungersi all'elenco di stelle portate negli Stati Uniti dalla FIFA. Come? Raggiungendo Messi all'Inter Miami, una breve tappa prima di proseguire l'avventura in Arabia Saudita.

Il contratto di CR7 con l'Al-Nassr è in scadenza a fine stagione e non è ancora stato raggiunto un accordo per il rinnovo tra il club di Riad e il 40enne, che tuttavia dovrebbe prolungare la propria permanenza nella Saudi Pro League mantenendo lo status di calciatore più pagato nella storia: il suo ingaggio attuale è di 200 milioni di euro a stagione.

L'idea, si legge, è quella di firmare un contratto breve con una società partecipante al Mondiale per Club prima di tornare in Arabia Saudita e l'occasione potrebbe arrivare proprio dalla Florida. Stando a talkSPORT infatti, l'Inter Miami di David Beckham avrebbe margine di manovra per ingaggiare Ronaldo in questo tipo di accordo e realizzare qualcosa di unico nella storia. Nulla di concreto o avanzato per il momento, anzi arrivano già le prime smentite in tal senso.

RONALDO E MESSI - Cristiano Ronaldo e Lionel Messi infatti non hanno mai giocato nella stessa squadra in carriera. I due sono stati grandi rivali in Spagna, i due volti di Real Madrid e Barcellona che hanno animato il Clasico per anni. Il portoghese e l'argentino avrebbero dovuto affrontarsi nuovamente in amichevole proprio con le maglie di Al-Nassr e Inter Miami a febbraio 2024 in una partita di gala a Riad, ma a causa di un infortunio CR7 ha dovuto saltare la gara.

