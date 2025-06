Cristiano Ronaldo, l'Al-Nassr non si arrende. Hierro: "Stiamo ancora trattando"

L'Al-Nassr non si arrende e prova il tutto per tutto per trattenere Cristiano Ronaldo: "Stiamo ancora trattando, speriamo". Ma dal fondo PIF: "Trattativa difficile".

Dopo la sconfitta contro l'Al-Fateh nell'ultima giornata della Saudi Pro League il campione portoghese aveva lanciato un messaggio sui social dal forte sapore di addio: "Questo capitolo è chiuso. La storia? E' ancora in fase di scrittura. Sono grato a tutti". Le sirene di mercato d'altronde hanno già cominciato a farsi sentire con la possibilità di prendere parte al Mondiale per Club, uno scenario nella mente di CR7.

Tutto finito con l'Al-Nassr e l'Arabia Saudita? Non è ancora detta l'ultima parola, perché la società di Riyadh non ha alzato bandiera bianca.

AL-NASSR-RONALDO: "STIAMO ANCORA TRATTANDO" - L'Al-Nassr sta tentando di convinere Cristiano Ronaldo a restare. Lo ha rispettato il direttore sportivo del club Fernando Hierro: "Siamo ancora in trattativa con Cristiano Ronaldo per un nuovo accordo. Speriamo di poter trovare una soluzione per il rinnovo. La presenza di Cristiano Ronaldo fin dall'inizio è un progetto nazionale. E' un fenomeno enorme nella storia del calcio, ha contribuito alla crescita del campionato. Siamo in contatto per rinnovargli il contratto e speriamo che continui con noi", riporta Fabrizio Romano.

"TRATTATIVA DIFFICILE" - Una missione comunque non semplice quella di provare a trattenere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. L'AFP cita una fonte del Public Investment Fund (PIF): "E' in corso una trattativa difficile per convincere Ronaldo a restare e giocare".