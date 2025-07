Cristiano Ronaldo piange Diogo Jota e il fratello André dopo la scomparsa: "Non ha senso. Ci mancherete tutti"

Cristiano Ronaldo si è unito al cordoglio per la tragica scomparsa di Diogo Jota, suo compagno di Nazionale, e del fratello André

La notizia della morte di Diogo Jota ha sconvolto il mondo del calcio. L'attaccante classe 1996 portoghese del Liverpool è deceduto in seguito a un incidente stradale a Zamora, in Spagna, in cui ha perso la vita anche il fratello André Filipe Teixeira da Silva. Tanti i messaggi di cordoglio dopo la tragica scomparsa, tra cui quello di Cristiano Ronaldo, suo compagno di Nazionale.

CR7 ha affidato ai propri social il ricordo di Diogo Jota con cui, meno di un mese fa, aveva condiviso la gioia della vittoria della Nations League in finale contro la Spagna: "Non ha senso. Poco fa eravamo insieme in Nazionale, tu ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, invio le mie condoglianze e vi auguro tutta la forza del mondo. So che sarete sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André. Ci mancherete tutti".