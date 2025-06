Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr, è ufficiale: giocherà fino a 42 anni

Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr. Dopo giorni di grande attesa è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del club saudita, per il prolungamento del contratto del fenomeno portoghese. Il nuovo accordo con l'Al Nassr durerà fino al 2027 e, quindi, CR7 giocherà fino a 42 anni.

INFINITO - In due stagioni e mezzo all'Al Nassr, Ronaldo ha realizzato ben 93 goal in 105 partite. Una media di quasi uno a partita. Ancora da capire le cifre: attualmente guadagna 200 milioni di euro all'anno, a cui si aggiungono i circa 60 dei diritti di immagine. Con il rinnovo potrebbe arrivare a superare i 200 milioni, segnando nuovi incassi per quella che è, a tutti gli effetti, una vera e propria azienda. Una cifra monstre per l'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus.

OBIETTIVO MONDIALE - Con questo rinnovo fino al 2027, Cristiano Ronaldo potrà così inseguire il sogno di prendere parte ai Mondiale del 2026. L'obiettivo di CR7 è, infatti, quello di restare su alti livelli per arrivare al top della condizione per il campionato mondiale che inizierà ufficialmente l'11 giugno del 2026.

I DETTAGLI DEL NUOVO CONTRATTO - Il nuovo ricchissimo contratto che lega Ronaldo all'Al-Nassr per le prossime due stagioni è di 200 milioni di euro all'anno, a cui si aggiungono i circa 60 dei diritti di immagine. I numeri sono davvero impressionanti: Ronaldo guadagnerà, infatti, 16,67 milioni di euro al mese, 555.555 euro al giorno, 23.150 euro all’ora, 386 euro al minuto e 6,5 euro al secondo