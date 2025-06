Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr: i dettagli e le cifre del nuovo contratto

Cristiano Ronaldo rimane all'Al Nassr. Il campione portoghese, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, è pronto a firmare il nuovo accordo con gli arabi. Da discutere gli ultimi dettagli, ma CR7 giocherà ancora in Arabia.

DETTAGLI - Come riporta Fabrizio Romano, Ronaldo è pronto a firmare l'accordo. Rimane da definire se fino al 2026 o al 2027. E sarà proprio il portoghese a decidere se restare fino a quando avrà 42 anni, ma i dettagli formali sono ormai stati definiti. Continua, quindi, la storia di uno dei più forti attaccanti della storia del calcio che punta, dopo il successo in Nations League, a giocare il Mondiale nel 2026. Continua, quindi, il sodalizio con l'Arabia Saudita e con la Saudi Pro League che, per almeno un altro anno, avrà tra i suoi giocatori uno dei più iconici e forti della storia.

NUMERI - In due stagioni e mezzo all'Al Nassr, Ronaldo ha realizzato ben 93 goal in 105 partite. Una media di quasi uno a partita. Ancora da capire le cifre: attualmente guadagna 200 milioni di euro all'anno, a cui si aggiungono i circa 60 dei diritti di immagine. Con il rinnovo potrebbe arrivare a superare i 200 milioni, segnando nuovi incassi per quella che è, a tutti gli effetti, una vera e propria azienda. Una cifra monstre per l'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus.

1000 GOAL - Con questo rinnovo Cristiano Ronaldo potrà così inseguire i suoi obiettivi: i 1000 goal e il Mondiale nel 2026. Al momento è a quota 938 reti e, in due anni, può arrivare alle quattro cifre. Quello del 2026, poi, sarebbe la sua sesta competizione iridata dopo quelle del 2006, 20120, 2014, 2018 e 2022. Nessuno è mai arrivato a 6 e, oltre a lui, potrebbe esserci anche Lionel Messi, il rivale di sempre e già qualificato con la sua Argentina in quello che sarebbe l'ultimo scontro di due leggende. L'ultima volta insieme in una grande competizione.