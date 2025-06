Cristiano Ronaldo show con l'Al Nassr, altra doppietta e magia da fuori area VIDEO

Altra doppietta, goal fenomenale al volo da fuori area e 933 reti in carriera: semplicemente Cristiano Ronaldo. Ancora una volta a togliere le castagne dal fuoco per la formazione allenata da Stefano Pioli ci ha pensato il fuoriclasse portoghese, con una doppietta in rimonta che ha portato 3 punti pesanti contro l'Al-Riyadh.

Ronaldo si è preso la scena, siglando prima il goal del pareggio e poi mettendo a referto una rete degna del Cristiano dei migliori anni. Azione in velocità dell'Al Nassr guidata da Mané che entra in area e crossa il pallone, deviato da un giocatore dell'Al-Riyadh, che si alza e finisce sui piedi di CR7, il quale calcia di prima intenzione al volo da fuori area e spedisce la sfera sotto all'incrocio. Adesso lo score del portoghese parla di 933 reti in carriera, delle quali 32 solamente in questa stagione.