Crotone-Vicenza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'accoppiamento di maggior prestigio venuto fuori dal sorteggio del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, in quanto a blasone, è senza dubbio l'incrocio tra Crotone e Vicenza. Primo round in casa dei pitagorici, giunti tra le migliori 8 del mini-torneo dopo aver eliminato la Feralpisalò; i biancorossi, invece, sono all'esordio grazie al secondo posto ottenuto nel Girone A durante la stagione regolare e - in qualità di testa di serie - in caso di parità tra andata e ritorno volerebbero alla Final Four (niente supplementari né calci di rigore) dove troverebbero Giana Erminio o Ternana.

Scorrendo questa pagina troverete le info su Crotone-Vicenza: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming.

CROTONE-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Crotone-Vicenza

* Data: domenica 18 maggio 2025

* Orario: 16:00

* Canale TV: Sky Sport (251)

* Streaming: NOW, Sky Go

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Crotone-Vicenza in diretta su NOW Guarda su NOW

CROTONE (3-5-2): D'Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vicinius; Ricci, Tumminello, Vitale; Murano. All. Longo.

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza; De Col, Zonta, Carraro, Della Latta, Costa; Rauti, Morra. All. Vecchi.

DOVE VEDERE CROTONE-VICENZA IN TV

Crotone-Vicenza andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (251).

CROTONE-VICENZA IN DIRETTA STREAMING

Crotone-Vicenza sarà visibile anche in diretta streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go.