Crystal Palace-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sabato 17 maggio si gioca l'atto finale della FA Cup. In campo la sorpresa Crystal Palace e il Manchester City di Pep Guardiola che, dopo un campionato e una Champions League deludente, punta ad alzare il titolo in una stagione faticosa, che rischia di concludersi solo con il Community Shield. Appuntamento alle 17:30 a Wembley.CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crystal Palace-Manchester City

Crystal Palace-Manchester City Data: sabato 17 maggio 2025

sabato 17 maggio 2025 Orario: 17:30

Canale TV: -

- Streaming: YouTube FA Cup

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITYCRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Lacroix, Richards, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Eze, Sarr; Mateta. All. Glasner. MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Akanji, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, De Bruyne; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland. All.Guardiola. DOVE VEDERE CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY IN TV - Nessuna emittente in Italia ha acquistato i diritti tv per la FA Cup DOVE VEDERE CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY IN STREAMING - La finale di FA Cup sarà invece visibile in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della FA Cup.