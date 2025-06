Da Lopetegui a Conceicao: Mendes alla fine mette un 'suo' allenatore al Milan

Dopo l'esonero di Paulo Fonseca, il Milan si affida a Sergio Conceicao. La panchina rossonera cambia quindi allenatore, mantenendo però invariata la nazionalità - portoghese - del protagonista. Così come portoghese è anche il procuratore di Conceicao, il potentissimo Jorge Mendes, noto per essere l'agente di Cristiano Ronaldo e di tantissime altre stelle del mondo del pallone, fra allenatori e calciatori.

C'ERA UNA VOLTA LOPETEGUI... - A furia di provarci, Mendes è finalmente riuscito a posizionare un suo assistito su una delle panchine più prestigiose del mondo, quella del Milan. Il 58enne super-agente lusitano ci aveva già provato al termine della stagione 2023-24, quando era stato a un passo dal concretizzare l'arrivo a Milanello da parte di un altro dei suoi assistiti, lo spagnolo Julen Lopetegui. Il nome però non aveva scaldato la piazza milanista, per usare un eufemismo, tanto da convincere la dirigenza e la proprietà del Milan a fare un passo indietro, quasi a furor di popolo. Risultato: Lopetegui al West Ham (con panchina al momento a forte rischio) e Milan affidato a Fonseca, grazie all'operazione condotta dall'agente e intermediario Paolo Busardò.

RETROSCENA CONCEICAO - Come si è sviluppata ed è finita la storia fra il Milan e Fonseca è cosa nota, con gli sviluppi clamorosi delle ultime 24 ore. Meno noto è l'intreccio che ha portato alla scelta di sostituire Fonseca con Conceicao, ex allenatore del Porto che Mendes aveva proposto alla dirigenza rossonera già in estate, nel momento in cui sfumò Lopetegui, e per il quale è tornato alla carica circa un mese fa, trovando terreno fertile a margine della partita vinta dal Milan a Verona.

E C'E' LEAO! - A conti fatti, con questa operazione l'impero di Mendes, oltre che a esercitare un'influenza sul percorso di Rafael Leao all'interno del Milan, riesce finalmente a coniugare il proprio nome a quello del club vincitore di 7 Champions League. Il contratto di Conceicao per ora è breve - un anno e sei mesi, fino al giugno 2026, con clausola di rescissione da parte del Milan dopo sei mesi -, ma se l'ex giocatore di Inter, Lazio e Parma dovesse far bene, nulla vieta un eventuale prolungamento. E come si sta vedendo anche alla Juventus - con le situazioni di Francisco Conceicao e Antonio Silva - con Mendes da cosa nasce cosa...

