Da "Manfredi vendi la Sampdoria" a "Basta musse!": i tifosi blucerchiati contro la proprietà

I sostenitori blucerchiati saturi per l'immobilismo del club e per le voci sul taglio dei costi chiedono chiarezza e la cessione della società

In casa Sampdoria, la popolarità del presidente Matteo Manfredi e della proprietà ha raggiunto i minimi storici dopo la salvezza dalla Serie C e il conseguente immobilismo. I sostenitori blucerchiati si aspettavano pronte risposte dal board direttivo del club, risposte che ad oggi, 8 luglio, non sono ancora arrivate. Ciò ha portato a dure prese di posizione da parte dei gruppi organizzati e dai singoli tifosi. I più decisi sono stati i Fedelissimi che già qualche giorno fa avevano esposto a Bogliasco un eloquente striscione: "Manfredi, è l'ora di farsi da parte". Prima erano stati affissi altri messaggi, ad esempio un "Manfredi colpevole" firmato da "Il tifoso medio". Ma già dall'immediato post Salerno il clima non era stato dei migliori. Il 30 giugno, ad esempio, un drappo posizionato in zona centro sportivo e griffato dal club 'Bogliasco blucerchiata' recitava: "Gestore (Manfredi, ndr) il credito è finito, vendi la Sampdoria". Stessa situazione sui social, dove lo scetticismo monta di ora in ora.

Nelle ultime ore invece sono arrivati anche comunicati più istituzionali. Prima è stato il turno della Federclubs, la federazione dei club doriani, che ha ricordato a Manfredi alcune promesse: "Lo scorso 10 giugno ci siamo seduti a un tavolo per manifestarvi il profondo malcontento della tifoseria blucerchiata. Una stagione segnata da incertezze, decisioni tardive e risultati fallimentari non può passare sotto silenzio. Avevamo colto un minimo segnale di apertura da parte di Manfredi, una parvenza di assunzione di responsabilità". Eppure, la situazione non è cambiata: "Oggi, a tredici giorni dalla salvezza ottenuta ai playout — grazie soprattutto a circostanze esterne più che a meriti propri — la società è nuovamente ripiombata nel silenzio. Nessuna decisione, nessuna direzione, nessun segnale. Solo incertezza" attacca la Federclubs.

"Avevamo chiesto, con urgenza, la nomina di un Direttore Generale con reali competenze calcistiche. Ci è stato detto che i nomi erano già sul tavolo e che si sarebbe agito rapidamente. Ad oggi, nulla. Nessun annuncio, nessuna trasparenza. È evidente che le promesse fatte sono state disattese" prosegue la Federazione. "Ci avete garantito la copertura economica per affrontare il prossimo campionato (la cui categoria ancora non era nota). Ma nel frattempo leggiamo di problemi con il ritiro, di incertezze su Casa Samp, di giovanili allo sbando e della squadra femminile già azzerata. Che cosa è cambiato rispetto a quanto ci avete garantito? L’allenatore non è stato ancora ufficializzato, nonostante in casa Samp ci fossero figure pronte, capaci e legate a questa maglia. Le altre società programmano, lavorano, si rinforzano. Noi restiamo fermi, paralizzati, come se il tempo non contasse. Si parla addirittura di esordienti per la B, voltando le spalle al progetto 'La Sampdoria ai Sampdoriani' da noi richiesto e di fatto privando di ogni potere gli unici che si sono dimostrati all’altezza del compito in questi mesi. Fino ad ora abbiamo scelto di attendere. Abbiamo sperato. Ma adesso basta. È il momento delle risposte concrete, non delle chiacchiere. E meno che mai da chi si nasconde dietro la distanza, come se Genova fosse un dettaglio secondario e non il cuore pulsante di questa storia. Il tempo per voi è scaduto: rimediare a questi errori al più presto e aprite le porte a nuovi proprietari o nuovi soci, che abbiano più di voi a cuore la Sampdoria".

L'invito è stato ripreso anche dall'ultimo comunicato diramato in ordine di tempo, quello emesso ieri da La Sud, quindi congiuntamente dall'intera gradinata. Il testo parte da un'affermazione di Manfredi stesso: " 'Sappiamo bene che l'asticella è altissima, abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare questo club leggendario. Cercheremo di fare tesoro dei nostri errori'. Questo è ciò che ha detto davanti a un microfono pubblicamente Manfredi. Non abbiamo preteso la luna, non lo abbiamo mai fatto. Ma professionalità e chiarezza sul futuro, quella sì. Perché tornare in Serie A non deve esser una promessa buttata lì ma l'unico obiettivo" fa notare la gradinata. "Ad oggi, 7 luglio 2025, l'unica certezza restiamo noi. Squadra, staff tecnico, organizzazione societaria, ruoli e compiti, responsabilità, intenzioni e aspettative per il futuro, chi sa qualcosa alzi la mano. Manfredi parli e dica cosa ci aspetta senza tante musse. Manfredi prenda una decisione su chi saranno gli uomini a cui affiderà la nuova Sampdoria. Questa volta dovranno essere persone che hanno davvero a cuore la nostra maglia. Il nostro amore per la Sampdoria non conosce limite, ma la nostra capacità è arrivata al limite!".