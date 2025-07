Dal Belgio: Inter, tentativo per Jashari, ma il giocatore vuole il Milan

Voce di mercato clamorosa del Belgio: l'Inter prova a inserirsi per Jashari, ma il giocatore vuole assolutamente il Milan

Una voce di mercato che, se confermata, sarebbe clamorosa, arriva dal Belgio: l'Inter, nelle ultime ore, avrebbe provato a inserirsi nella trattativa tra Bruges e Milan per Ardon Jashari, centrocampista svizzero di 22 anni.

Secondo l'esperto di mercato belga Sacha Tavolieri, come riportato da fcinter1908.it, il tentativo nerazzurro sarebbe arrivato nella giornata di oggi, quando i dirigenti dell'Inter, nell'incontro avvenuto nella sede del club di Viale della Liberazione a Milano con la dirigenza del club belga, avrebbero offerto al Bruges 30 milioni di euro più il cartellino di Aleksandar Stankovic, profilo da tempo nel mirino dei belgi come possibile sostituto proprio di Jashari.

I nerazzurri, però, si sarebbero trovati di fronte al muro eretto dallo stesso calciatore, che vorrebbe solo il Milan in virtù della parola data ai rossoneri. Ricordiamo i termini dell'offerta del Milan: il club rossonero la scorsa settimana ha inviato una PEC con l'offerta da 32,5 milioni di euro di base fissa più 2,5 milioni di bonus facilmente raggiungibili e 3 più difficili e ha fatto sapere che è quella definitiva, che non ci saranno rilanci. Una proposta che il Milan ritiene molto importante e in linea con il valore del giocatore. L'affare sembra essere finito su un binario morto, perché il Bruges, a mezzo stampa, ha risposto picche. Vuole più soldi. Jashari, che non è partito per il mini ritiro tra Inghilterra e Scozia, ha chiesto ai suoi agenti di insistere. Ma per ora ha trovato solo un muro. Che cosa farà a questo punto il Milan? Si tirerà fuori o tornerà sui suoi passi valutando un rilancio? Nessuna opzione va scartata, ma la percentuale di vederlo in rossonero a oggi è più bassa, a prescindere da un reale o presunto interesse dell'Inter.