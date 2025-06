Dal caso Musah alle false partenze: Sergio Conceicao ha grandi responsabilità nel flop Milan

La gara tra due squadre offensive come Milan e Fiorentina non ha tradito le attese con tanti gol, quattro in totale, e un grande spettacolo sugli spalti. I tifosi rossoneri hanno incitato senza sosta una squadra che non riesce proprio a schiodarsi dalla nona posizione in classifica mentre quelli viola, numerosissimi, non sono stati certo da meno. Il pari finale allontana ancora di più il Diavolo anche dalla zona Europa League con il rischio, concreto, di ritrovarsi fuori da tutto al termine della stagione. D’altronde il cambio in panchina da Paulo Fonseca a Sergio Conceição ha di fatto peggiorato il cammino dei rossoneri in campionato.

GESTIONE PESSIMA - L’ambiente Milan era già in ebollizione, tra errori strutturali e la schizofrenia di una squadra capace di vincere a Madrid contro il Real per poi pareggiare tre giorni dopo a Cagliari, ma con l’arrivo in panchina di Sergio Conceicao si è fatto ancora più teso. Il plateale litigio in campo tra il tecnico portoghese e l’ex capitano Davide Calabria non è stato un caso isolato di pessima gestione. Quanto successo ieri sera con Yunus Musah è forse anche peggio: l’americano, protagonista del tragicomico errore che ha dato il via all’azione dell’0-1 della Fiorentina, è stato sostituto al minuto 22 dall’ex Porto prendendo subito la via dello spogliatoio per evitare di ascoltare i copiosi fischi di tutto San Siro prima di essere richiamato in panchina da Stranija Pavlovic e Alessandro Florenzi per scusarsi con il tecnico. A molti però questo cambio così precoce è sembrata un’umiliazione inutile per un giocatore che lo stesso tecnico portoghese ritiene importante, se non imprescindibile. Senza dimenticare che un fatto analogo era già successo nella partita contro la Lazio quando l’ex mediano del Valencia fu sostituito al 30’ del primo tempo.

QUANTI ERRORI - L’esperienza in rossonero di Sergio Conceiçao si chiuderà al termine della stagione ( le parole di Giorgio Furlani nel pre-partita sembrano ufficializzare questa scelta) e rischia di essere ricordata come una delle peggiori della carriera del tecnico portoghese. Il successo in Supercoppa Italiana, maturata in due partite e a tre giorni dalla sua nomina, non cancella una lista di errori tragicomici. Quello più grande è stato estremizzato nella serata di ieri con i due gol della Fiorentina arrivati ai minuti 6 e 9: con Sergio Conceicao il Milan si è ritrovato per ben 13 partite in una situazione di svantaggio ( quarta partita consecutiva). Il nono posto del Milan è la diretta conseguenza di una fragilità mentale e tattica di cui Sergio Conceicao è il grande responsabile.