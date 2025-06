Dal Portogallo: la Juventus pagherà la clausola per Conceicao, fissata la data

La Juventus è pronta a chiudere un'importante operazione di mercato in entrata, per risolvere una delle situazioni precarie del reparto offensivo della squadra di Igor Tudor: in Portogallo sono sicuri, Francisco Conceicao sarà un giocatore bianconero a titolo definitivo. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, la Juventus ha deciso di versare i 30 milioni di euro della clausola rescissoria prevista nel contratto del giovane talento portoghese con il Porto.

LA DATA - Secondo Record, il pagamento avverrà entro il 15 luglio 2025 (due giorni dopo la finale del Mondiale per club), entro il termine della finestra temporale prevista dal contratto (15 giugno-15 luglio), dopo la quale la clausola aumenterebbe del 50%, raggiungendo i 45 milioni di euro. La Juventus ha dunque deciso di affondare il colpo, evitando rilanci da parte di altri club interessati. La Juventus non chiederà alcuno sconto sui 10 milioni di euro già versati al Porto per il prestito del giocatore nella stagione 2024/25 (7 milioni fissi e 3 milioni di bonus legati alla qualificazione alla Champions League), come confermato da Record.

NO ALL'ARABIA - Nell'ultimo periodo, Conceição ha rifiutato offerte provenienti dall’Arabia Saudita, dimostrando la sua ferma volontà di proseguire la carriera in Serie A. Alla Juventus lo attende un contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra ben superiore rispetto all’ingaggio di 1 milione di euro percepito al Porto. Infine, va sottolineato che Francisco Conceicao incasserà anche il 20% della clausola da 30 milioni, come previsto dall'accordo stipulato al momento del suo ritorno al Porto dall’Ajax.

UNA CERTEZZA IN PIU' - Se questa operazione andasse in porto, come è convinto Record, Damien Comolli, dg della Juventus, regalerebbe una certezza in più alla rosa della Vecchia Signora, in attesa di definire il futuro di Dusan Vlahovic e quello di Randal Kolo Muani.

