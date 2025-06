Ufficiale, Modric lascia il Real Madrid: sabato il saluto al Bernabeu, poi giocherà il Mondiale per club

Dopo 12 anni e 28 trofei, Luca Modric lascia il Real Madrid, adesso è ufficiale. Sul sito dei Blancos si legge: "Real Madrid C.F. e il nostro capitano Luka Modrić hanno concordato di concludere un periodo indimenticabile come giocatore del nostro club al termine della Coppa del Mondo per club, che la nostra squadra giocherà negli Stati Uniti a partire dal 18 giugno.

Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e il suo profondo affetto a quella che è già una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale.

Modrić è arrivato al Real Madrid nel 2012 ed è stato un giocatore fondamentale in una delle epoche più brillanti della nostra storia. Nelle tredici stagioni in cui ha difeso il nostro scudetto, ha vinto 28 titoli: 6 Coppe dei Campioni, 6 Coppe del Mondo per Club, 5 Supercoppe europee, 4 titoli della Liga, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe di Spagna.

Modrić è uno dei soli cinque giocatori nella storia del calcio ad aver vinto sei Coppe dei Campioni ed è il giocatore con più titoli nei 123 anni di storia del Real Madrid.

A livello individuale, Modrić ha vinto il Pallone d'Oro, il premio come miglior giocatore della FIFA, ed è stato nominato miglior giocatore dell'anno UEFA nel 2018. È stato nominato sei volte nella FIFA FIFPro World XI ed è stato nominato due volte miglior centrocampista della Champions League.

Modrić ha giocato 590 partite per la nostra squadra, nelle quali ha segnato 43 gol. Ha vinto anche un Pallone d'Oro e un Pallone d'Argento al Mondiale per Club.

Ha giocato 186 partite con la nazionale croata e detiene il record assoluto di presenze in nazionale per il suo paese. Ha vinto il Pallone d'Oro ai Mondiali del 2018 in Russia e il Pallone di Bronzo ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Per il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "Luka Modrić rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi del Real Madrid come un calciatore unico ed esemplare, che ha sempre rappresentato i valori del Real Madrid. Il suo calcio ha affascinato i tifosi del Real Madrid e i tifosi di tutto il mondo. La sua eredità vivrà per sempre".

Il Real Madrid augura a Luka Modrić e alla sua famiglia tutto il meglio in questa nuova fase della sua vita.

Il Santiago Bernabéu gli renderà omaggio questo sabato in occasione dell'ultima partita di campionato della nostra squadra".

IL SALUTO DI MODRIC - Queste invece le parole di Modric, su Instagram: "Il momento è arrivato. Il momento che non avrei mai voluto arrivasse, ma questo è il calcio e nella vita tutto ha un inizio e una fine... Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabéu.

Sono arrivato nel 2012 con la speranza di indossare la maglia della squadra migliore del mondo e con l'ambizione di fare grandi cose, ma non avrei mai potuto immaginare cosa sarebbe successo dopo.

Giocare per il Real Madrid ha cambiato la mia vita come calciatore e come persona.

Sono orgoglioso di aver fatto parte di uno dei periodi di maggior successo del miglior club della storia.

Voglio ringraziare sinceramente la società, in particolare il presidente Florentino Pérez, i miei compagni di squadra, gli allenatori e tutti coloro che mi hanno aiutato in questo periodo.

Nel corso degli anni ho vissuto momenti incredibili, rimonte apparentemente impossibili, finali, festeggiamenti e notti magiche al Bernabéu... Abbiamo vinto tutto e sono stato molto felice. Molto, molto felice.

Ma al di là dei titoli e delle vittorie, porto nel cuore l'affetto di tutti i tifosi del Real Madrid. Non so davvero come spiegare il legame speciale che ho con tutti voi e quanto mi sono sentito, e continuo a sentirmi, supportato, rispettato e amato. Non dimenticherò mai tutti i vostri applausi e tutti i gesti gentili che mi avete dimostrato.

Me ne vado con il cuore pieno. Pieno di orgoglio, gratitudine e ricordi indimenticabili. E anche se, dopo il Mondiale per Club, non indosserò più questa maglia in campo, sarò sempre un tifoso del Real Madrid.

Ci rivedremo. Il Real Madrid sarà sempre casa mia. Per tutta la vita.

Hala Madrid e nient'altro.

Luka Modric".

ORA OBIETTIVO MONDIALI CON LA CROAZIA - In Croazia, Croatian Football precisa che il centrocampista ha intenzione di continuare la sua carriera e concluderla ai Mondiali del 2026 con la maglia della Croazia. La decisione è stata presa dal Real Madrid, che ha deciso di non rinnovare il contratto a Modric, una decisione del club e no del nuovo allenatore, Xabi Alonso.

Modric giocherà la sua ultima partita al Bernabéu questo sabato, quando i Blancos ospiteranno la Real Sociedad nella 38esima e ultima giornata della Liga 2024-25, campionato che il Madrid chiude al secondo posto. Sabato sarà giornata di grandi saluti quindi, perché anche Carlo Ancelotti, oltre, a questo punto, a Modric, dirà addio al pubblico del Bernabeu, per poi giocare ancora con il Real Madrid il Mondiale per club dal 14 giugno al 13 luglio.

Ricordiamo che Modric, classe 1985, è arrivato al Real Madrid nella stagione 2012-13, proveniente dal Totenham, e che con i Blancos fino ad oggi ha disputato 590 partite, segnando 43 goal. Fra i suoi 28 titoli a Madrid, ricordiamo 6 Champions League (record condiviso con Francisco Gento, Daniel Carvajal, Nacho e Toni Kroos) e 4 titoli di Campione di Spagna.

Madric, che nel 2018 ha vinto il Pallone d'Oro, vanta anche 186 presenze e 26 reti con la Croazia, nazionale con la quale nel 2018 è arrivato in finale ai Mondiali, perdendo con la Francia.

Vedremo, nelle prossime settimane, dove Modric sceglierà di giocare la sua ultima stagione da professionista, prima di chiudere la sua leggendaria carriera con i Mondiali del 2026 (al netto di arrivarci con la qualificazione).