Ex Juventus, Pogba andrà al Monaco: i dettagli

Un grande ritorno aleggiava sul calcio internazionale e si sta concretizzando: è quello di Paul Pogba. L’ex Juventus, dopo la squalifica per doping di 4 anni, poi ridotta a 18 mesi, è pronto a firmare con il Monaco a parametro zero. A riportarlo è Le Parisien che parla di un contratto di due anni che farà sì che il campione del mondo 2018 giochi per la prima volta in Ligue 1, il massimo campionato francese.

Dopo le esperienze con Manchester United e Juventus, duplici, Pogba è quindi pronto a un debutto che promette di far scintille. Nonostante un’età neanche troppo avanzata – ha 32 anni – si tratta per lui di una sorta di ultima spiaggia per tornare protagonista ai massimi livelli com’è stato per anni. Nel Principato, Pogba troverà una squadra già rodata, giovane ma ambiziosa che ritornerà in Champions League e che non vorrà fare brutte figure dopo l’ottima ultima campagna con Adi Hutter in panchina. Per rinforzarsi i biancorossi stanno inoltre pensando a un’altra vecchia conoscenza della Serie A, quell’Andre Onana del Manchester United ed ex Inter.

Come confermato da diverse fonti, si tratta dunque di limare solo gli ultimi dettagli riguardo il contratto, i diritti d’immagine e il progetto del club ma questo matrimonio ormai s’ha da fare già a cavallo della fine del weekend e dei primi giorni della prossima settimana. Il centrocampista non gioca dal 3 settembre 2023, si sta allenando ormai da tempo in solitaria ma promette di essere in grande forma. Ha declinato le offerte dall’Arabia Saudita e voluto fortemente il Monaco. Nella sua testa gli obiettivi principali sono due: tornare a calcare i campi più importanti d’Europa e guadagnarsi una convocazione – ad oggi complicata – per i Mondiali statunitensi dell’estate 2026. La concorrenza nella Francia è ardua ma un Pogba ritrovato e tirato a lucido potrebbe far comodo anche a Deschamps.