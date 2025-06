Dalla Spagna - Alexander-Arnold ha già detto sì al Real Madrid, può partire già a gennaio

Il Real Madrid continua il proprio processo di costruzione dei nuovi Galacticos 2.0 e dopo Bellingham, Vinicius e soprattutto l'ultimo acquisto Kylian Mbappé, Florentino Perez è pronto a chiudere un altro super colpo. Si tratta di Trent Alexander-Arnold, esterno destro della nazionale inglese e del Liverpool che secondo Radio Marca in Spagna ha già detto sì alle Merengues.

COLPO A ZERO - Come per Mbappé, il Real Madrid sta provando a portare a Valdebebas a parametro zero i migliori talenti in circolazione e l'esterno dei Reds rientra appieno in questa categoria. Da tempo, infatti, Alexander-Arnold non sta trovando l'accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza a fine stagione, al 30 giugno 2025, e per questo ha iniziato ad ascoltare offerte fra cui anche quella del Real Madrid a cui ha già detto sì.

SUBITO A MADRID? - Esiste però una possibilità che potrebbe vedere l'esterno inglese a Madrid già a gennaio, prendendo immediatamente il posto di Dani Carvajal il cui gravissimo infortunio al ginocchio lo terrà fuori a lungo. Forte del sì già avuto da Alexander-Arnold, il Real proporrà al Liverpool un piccolo rimborso economico per anticipare alla prossima sessione invernale il trasferimento, ma i Reds, al momento non sono disposti a cedere.