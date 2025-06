Dalla Spagna - Il Real Madrid diserta il Pallone d'Oro: "Non ci sentiamo rispettati"

La notizia ha fatto subito il giro del mondo: Vinicius Junior non vincerà il Pallone d’Oro. Quello che sembrava il trionfatore annunciato dovrebbe, invece, piazzarsi secondo dietro Rodri e davanti al compagno di squadra Jude Bellingham. Il Real Madrid, in seguito alla notizia, ha deciso di non partecipare alla cerimonia di premiazione di Parigi, in programma dalle 20:45 di questa sera.

RISPETTO - La rabbia del club madrileno viene riportata dal quotidiano spagnolo AS, molto vicino a ciò che accade ai blancos. Dalla capitale riportano la posizione del Real Madrid, che non si sarebbe sentito rispettato dalla decisione dell’UEFA di non scegliere, al posto di Vinicius, Carvajal: “Se i criteri del premio non proclamano vincitore Vinicius, quegli stessi criteri devono proclamare vincitore Carvajal. Poiché così non è stato, è ovvio che il Pallone d'Oro e la UEFA non rispettano il Real Madrid. E il Real Madrid non va dove non viene rispettato”.

DISAGIO - Lo stesso entourage di Vinicius non comprende la decisione, scrivono in Spagna: “Il disagio è assoluto, ritengono che per scegliere il vincitore sia stata presa una decisione basata su interessi diversi da quelli calcistici”.