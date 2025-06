Dalla Spagna: Inzaghi e il rischio "biscotto" fra Real Madrid e Salisburgo. Il risultato che eliminerebbe l'Al-Hilal

Chi l'avrebbe mai detto che il gruppo H del Mondiale per Club si sarebbe rivelato uno dei più combattuti. Tutto a una gara dalla fine è ancora da decidere con Real Madrid, Salisburgo e Al-Hilal che si stanno giocando i due posti per l'accesso agli ottavi di finale e con il Pachuca ultimo e già eliminato. La formazione araba allenata da Simone Inzaghi è ferma a quota 2 punti ed è obbligata a vincere per sperare dato che spagnoli e austriaci sono a quota 4 punti. Il calendario dell'ultima giornata vedrà le Merengues affrontare la società del gruppo Red Bull mentre l'Al-Hilal affronterà il Pachuca, ma per Inzaghi c'è il rischio di un eliminazione anche in caso di vittoria.

- Anche battendo il Pachuca e con qualunque risultato,, porterebbe tutte le squadre a quota 5 punti. In questo caso entrerebbero in gioco le regole legate alla classifica avulsa che, in uno scenario, porterebbe sia Real che Salisburgo agli ottavi con l'Al-Hilal eliminato.

I GOAL FATTI - Se Real Madrid e Salisburgo pareggiassero con 2 o più goal di scarto, infatti, Simone Inzaghi si ritroverebbe a pari punti, ma indietro per la terza casistica legata all'arrivo a pari punti. Con gli stessi punti conquistati (5 per tutti e tre in questo scenario) e con la stessa differenza reti (0 per tutti dato che tutti e tre gli scontri diretti sarebbero finiti in parità) la voce a fare la differenza sarebbe quella dei goal fatti, con l'Al-Hilal già certo di quota 1 goal e con Real e Salisburgo che sarebbero davanti con 2 o più reti segnate.

BISCOTTO POSSIBILE -Come evidenziato dal quotidiano spagnolo Sport, infatti, l'ipotesi che oggi più spaventa la formazione araba è che Real Madrid e Salisburgo si mettano pacificamente d'accordo per non farsi del male e per passare entrambe a braccetto agli ottavi di finale. Le Merengues, tra l'altro, passerebbero come prime in virtù di una differenza reti generale più alta degli austriaci. Una sorta di biscotto non tanto per eliminare la squadra di Inzaghi quanto per qualificarsi entrambe senza grossi sforzi.



