Dalla Spagna - L'Inter pensa a Ter Stegen in caso di cessione di Sommer

Dalla Spagna riportano di un interesse dell'Inter nei confronti di Ter Stegen - al passo d'addio con il Barcellona - in caso di cessione di Sommer.

Il destino di Marc-André Ter Stegen rischia di essere lontano da Barcellona. Come riportato dalla stampa spagnola, in particolar modo da Sport, il club catalano avrebbe deciso di dare il benservito al portiere tedesco e di aprire in maniera definitiva alla cessione dell’estremo difensore (il quale non ha ancora manifestato la sua volontà).

Il Barcellona, infatti, ha scelto di puntare sulla coppia formata da Szczesny (a cui è stato rinnovato il contratto in scadenza lo scorso giugno) e Joan Garcia, acquistato dall’Espanyol per 25 milioni di euro. Una decisione che dunque porta verso l’addio di Ter Stegen, con i blaugrana – informano dalla Spagna – pronti anche a cederlo a zero, liberandosi del lauto ingaggio che percepisce sino al 30 giugno 2028.

Sport riporta come Ter Stegen sia rimasto deluso da questa scelta, in quanto sarebbe stato anche disposto a trattare con il Barcellona, a meno che non venga confermata la decisione di renderlo il terzo portiere in ordine di importanza. E dunque quale potrebbe essere la prossima avventura di Ter Stegen? Sport afferma come Galatasaray, Monaco e Inter si siano interessate al giocatore e stiano monitorando con attenzione la sua situazione. I nerazzurri stanno sondando internamente questa pista – dicono in Spagna – complice anche l‘interesse dello stesso Gala nei confronti di Sommer. In caso di addio dell’elvetico, la pista Ter Stegen potrebbe prendere concretamente vita.