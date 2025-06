In questa fase dell'estate, in cui impazzano i rumors di calciomercato e le squadre si guardano intorno per capire quali siano i rinforzi migliori da apportare alle proprie rose, sono sicuramente diversi i nomi accostati ai club italiani e non solo, tra questi però non c'è quello di Rodrigo De Paul, vecchia conoscenza della Serie A, con 5 stagioni disputate all'Udinese (2016-2021) prima di trasferirsi all'Atletico Madrid. Arriva dalla Spagna però un'apertura alla possibilità di vedere il campione del Mondo con l'Argentina in Qatar nel 2022 ancora nel campionato italiano.

DALLA SPAGNA - Secondo quanto riportato da AS il classe '94 argentino, il cui contratto con i Colchoneros scadrà il 30 giugno 2026, potrebbe terminare anzitempo la sua avventura nella capitale spagnola: l'Atletico infatti ha necessità di vendere giocatori per far fronte agli acquisti in vista della prossima stagione (tra cui quello freschissimo di Johnny Cardoso dal Real Betis per 30 milioni) e l'ex Udinese tra le altre sarebbe uno dei principali indiziati. Se non cambieranno le carte in tavola il giocatore, che però da parte non vorrebbe lasciare Madrid, potrebbe quindi aver chiuso la sua esperienza con la formazione guidata da Diego Simeone, uscita anzitempo dal Mondiale per Club - competizione nella quale lo stesso De Paul non ha brillato.

LE PISTE - In Italia, secondo AS, le squadre che potrebbero fare un pensiero all'argentino sono soprattutto Inter e Milan - con i rossoneri ancora alla ricerca di rinforzi a centrocampo, nonostante l'affare Ricci appaia molto vicino alla chiusura - e secondo Mundo Deportivo un sondaggio è già stato fatto. Non bisogna però sottovalutare anche le sirene dall'estero, soprattutto dalla Turchia e dal Galatasaray, sempre molto attivo sul mercato e alla ricerca di un acquisto in quel ruolo - a maggior ragione in caso di mancato arrivo di Calhanoglu dall'Inter, di cui si parla da giorni ma per cui non ci sono ancora state offerte ufficiali.

CIFRE E NUMERI - Il valore di mercato di Rodrigo De Paul attualmente si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra che però si potrebbe anche abbassare vista la scadenza del contratto con l'Atletico nella prossima estate: anche per questo i club italiani potrebbero farci un pensierino. L'argentino viene da una stagione in cui ha disputato 50 partite tra tutte le competizioni (con 3 goal e 10 assist).