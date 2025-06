Dalla Spagna - Milan, Theo Hernandez: si raffredda la pista che porta all'Atletico Madrid

Il Milan continua a essere alle prese con la delicata situazione relativa a Theo Hernandez. Il terzino ha rifiutato la proposta dell'Al-Hilal dopo che i rossoneri avevano trovato l'accordo per la cessione per circa 30 milioni di euro. La sua volontà è andare all'Atletico Madrid, ma la pista si starebbe raffreddando.

FRENATA - Stando a quanto riporta Marca, l'ipotesi Theo Hernandez avrebbe perso slancio nelle ultime ore. Il giocatore vuole tornare in Spagna, tanto da aver rifiutato i 18 milioni all'anno dall'Arabia, ma serve l'intesa tra i due club. I rossoneri chiedono circa 30 milioni, mentre la prima proposta è stata di 17. Non ha riscosso interesse nemmeno il possibile inserimento di Molina come contropartita. Dalla Spagna smentiscono ogni accordo e parlano solo di colloqui iniziali.

ALTERNATIVE - L'Atletico, intanto, si sta guardando intorno. A prescindere da Theo Hernandez, c'è la volontà di portare un terzino sinistro a Diego Pabo Simeone. I colchoneros stanno scandagliando il mercato interno, valutando soprattutto i terzini che - proprio come il francese - sono in scadenza il 30 giugno 2026. Marca fa i nomi di Baena e Cardoso.

MILAN, PUGNO DURO CON THEO HERNANDEZ

CONTRATTO - Theo Hernandez è in scadenza il prossimo giugno. Il Milan, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe ache pronto a usare il pugno duro. Vuole tra i 25 e i 30 milioni, altrimenti potrebbe essere messo fuori rosa dalla società ed esclsuo dal progetto di Allegri.