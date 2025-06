Dalla Spagna - Napoli su Cardoso ma c'è l'Atletico Madrid in pole

Sfumato l'arrivo di Yunus Musah il Napoli continua a cercare rinforzi per la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione, soprattutto a centrocampo, nonostante l'arrivo già ufficiale di un giocatore del calibro di Kevin De Bruyne: oltre ai vari nomi che già erano stati fatti (Frattesi, O'Riley e Taylor, ndr) però si aggiunge quello del classe 2001 di proprietà del Betis Siviglia Johnny Cardoso.

FORTE CONCORRENZA - Dalla Spagna sembra infatti che il club campione d'Italia avrebbe messo nel mirino il centrocampista statunitense con anche cittadinanza italiana, per le origini dei genitori: come riportato da Mundo Deportivo però non è un affare semplice, in quanto sul giocatore c'è il forte interesse dell'Atletico Madrid, che si è già visto respingere una prima offerta da 25 milioni.

CIFRE - Il Betis chiede 40 milioni per l'ex Internacional di Porto Alegre e il club biancorosso ha avanzato una seconda proposta da 30 milioni più bonus. Inoltre tra il giocatore e l'Atletico sarebbe già stata trovata l'intesa - per un contratto quinquennale - ma fin quando non ci sarà un accordo tra le due società il Napoli potrebbe rimanere alla finestra. Su Cardoso ci sono, tra l'altro, anche le sirene della Premier League, con anche il Wolverhampton che sarebbe pronto ad inserirsi per il centrocampista.