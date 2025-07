Dalla Turchia - Inter-Galatasaray, non solo Calhanoglu al centro dei discorsi: i nerazzurri chiedono Yilmaz

Il club di Istanbul vuole il regista, ma in Turchia sono sicuri: anche i nerazzurri hanno messo nel mirino un gioiello del Gala

Milano e Istanbul, Inter e Galatasaray: il filo che li lega sul calciomercato continua a intrecciarsi.

L'interesse del Cimbom per Hakan Calhanoglu è ormai noto e in queste ore i dirigenti del Gala sono arrivati in Italia per prendere in mano i vari dossier aperti, su tutti - oltre al centrocampista nerazzurro - Victor Osimhen per il quale si lavora con il Napoli a un affare da 75 milioni di euro.

Confermare Osimhen l'obiettivo in attacco, Yann Sommer uno dei profili valutati per la porta e Calha il grande sogno per il centrocampo, un sogno da 30 milioni di euro perché questo è il prezzo fissato dall'Inter con la quale sono previsti contatti per arrivare a una soluzione.

Discorsi, però, che secondo la stampa turca sono a doppio senso, perché nelle ultime è emerso l'interesse dei nerazzurri per un gioiello della società di Istanbul. Stando a quanto rivelato da Fanatik infatti, l'Inter sarebbe interessato a Barış Alper Yilmaz.

Classe 2000, l'attaccante nasce come esterno prevalentemente di sinistra, da cui può accentrarsi e calciare, ma può agire anche sulla corsia opposta o come punta centrale. E' un punto fermo della nazionale turca guidata da Montella e con il Galatasaray ha un contratto fino al 30 giugno 2028. La scorsa stagione Yilmaz ha messo insieme 14 goal e 6 assist in 48 presenze in tutte le competizioni.

Il tecnico del Gala Okan Buruk non vorrebbe privarsi della sua stella, ma la dirigenza turca potrebbe accettare offerte a partire da 30 milioni di euro. Questo interesse riferito dai giornalisti turchi apre all'ipotesi di uno scambio tra i due club, piuttosto che su semplici cessioni.