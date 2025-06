Dalla Turchia - Inter, su Calhanoglu c'è anche il Galatasaray: l'offerta è pronta

Ed è nell'ordine naturale delle cose che anche qualche grande protagonista sul campo di gioco possa valutare di prendere in considerazione altre esperienze. Consentendo al contempo al club nerazzurro di incassare denari importanti per muoversi in entrata.

L'Arabia Saudita e magari proprio l'Al Hilal di Inzaghi – squadra che ha provato, senza fortuna, a definire una serie di operazioni in questi giorni dall'Italia per presentarsi con una rosa rinnovata in vista dell'imminente Mondiale per club – rappresentano destinazioni ed ipotesi da prendere sul serio. Si tratta di un campionato e di un club con disponibilità economica molto importanti, in grado di convincere Calhanoglu ad abbandonare l'Italia ed eventualmente l'Europa dopo 8 anni consecutivi in Serie A. Ma nelle ultime ore, dalla sua Turchia, è emersa un'idea alternativa piuttosto suggestiva che consentirebbe al classe 1994 di andare a giocare in una squadra per la quale non ha mai nascosto la propria ammirazione.

Si tratta del Galatasaray, che ha appena ufficializzato il primo grande colpo della sua estate con l'arrivo dal Bayern Monaco di Leroy Sané, che ha firmato un ricco contratto triennale. In attesa di comprendere se esistano i margini per convincere il Napoli e Victor Osimhen a prolungare la permanenza ad Istanbul dell'attaccante nigeriano, la società campione di Turchia è a caccia di un altro nome ad effetto, per il centrocampo. E i profili presi in considerazione sono di alto livello, come quello per l'appunto di Hakan Calhanoglu. Che a Milano percepisce un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti più bonus e un contratto in scadenza nel 2027.

Due testate turche come Sportcell ed Ekol TV riferiscono che il Galatasaray starebbe già preparando una proposta da inoltrare all'Inter per il suo centrocampista nell'ordine dei 30 milioni di euro, con una formula che prevederebbe un pagamento spalmabile su tre anni. Questo perché, da tradizione, i club turchi non sono abituati a sostenere investimenti pesanti per i cartellini dei calciatori, mentre vantano una disponibilità decisamente più importanti in termine di ingaggi vantando una tassazione molto favorevole per attrarre anche nomi altisonanti dall'estero. Non farebbe eccezione Calhanoglu o la grande alternativa nel ruolo che risponde a Ilkay Gundogan, in uscita dal Manchester City dopo l'arrivo a gennaio di Nico Gonzalez e quello più recente di Tijjani Reijnders dal Milan.

