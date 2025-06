Dall'Algeria - Bennacer verso l'Al-Duahill di Luis Alberto e Ziyech. Per il Milan è in vendita

Una svolta a sorpresa, una scelta inaspettata e, soprattutto un cambio di vita e di carriera deciso. Da giorni il centrocampista di proprietà del Milan, Ismael Bennacer è tornato al centro del mercato dato un diritto di riscatto in favore del Marsiglia che non sarà esercitato alle condizioni pattuite a gennaio. Diversi club si sono interessati a lui fra cui la Fiorentina del suo ex-allenatore Stefano Pioli. Eppure, come riporta la Gazette du Fennec in Algeria, il centrocampista algerino è vicinissimo al trasferimento all'Al-Duahill in Qatar.

SCELTA FATTA? - Secondo il portale algerino Bennacer in questi giorni è stato avvistato all'aeroporto di Doha in Qatar e nel corso della giornata ha fatto visita alle strutture dell'Al-Duhaill, squadra in cui militano fra gli altri l'ex-Chelsea e Ajax Hakim Ziyech e l'ex-Lazio Luis Alberto e ha trovato un accordo per trasferirsi in Qatar. Secondo la Gazette du Fennec Bennacer avrebbe addirittura già sostenuto le visite mediche propedeutiche alla firma, anche se il condizionale è d'obbligo.

MARSIGLIA E FIORENTINA - Il Marsiglia da tempo sta provando a trovare un'intesa con il Milan per trattenere Bennacer in Ligue 1 alla corte di Roberto De Zerbi, ma i 12 milioni di euro + 3 di bonus del diritto di riscatto concordati a gennaio vanno oltre le possibilità economiche che l'OM ha stanziato per lui. L'asse Milan-Fiorentina, invece, sta tornando a scaldarsi dopo le operazioni Sottil e Adli della scorsa stagione e l'algerino ha oggi in Stefano Pioli il suo sponsor più importante. L'unica certezza in questo momento è che il centrocampista ex-Empoli oggi per il Milan è in vendita e solo chi porterà un'offerta congrua per le casse rossonere avrà il via libera per acquistarlo.

