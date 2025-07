Dall’Arabia Saudita: Pioli-Al Nassr, rottura vicina. Dove può allenare la prossima stagione

Il matrimonio tra Stefano Pioli e l’Al Nassr è destinato a concludersi a breve. Il rendimento non all'altezza delle aspettative in campionato (8 punti di distacco dalla vetta) e l’eliminazione della formazione saudita dall’AFC Champions League (controparte asiatica della nostra manifestazione europea) ha lasciato strascichi importanti in casa Al Nassr e in Arabia sono convinti che il tecnico ex Milan non allenerà Cristiano Ronaldo la prossima stagione.



In patria circolano anche voci di un rapporto tutt’altro che sereno tra il tecnico emiliano e l’Al Nassr. Rapporto che non dovrebbe, quindi, andare avanti ancora per molto. Come se non bastasse, poi, al termine della conferenza stampa della sfida contro i giapponesi del Kawasaki Frontale, un giornalista si è rivolto all’allenatore ex Inter, Lazio e Fiorentina dicendogli, in maniera forse ironica (o velatamente polemica): "Aeroporto, aeroporto". Un clima davvero infuocato, che nelle prossime settimane potrebbe sfociare in una separazione anticipata.

DOVE PUO' ANDARE–Alla finestra per Pioli, però, c’è la Roma, che sta ancora studiando il successore di Claudio Ranieri e il nome dell’ex Milan piace tanto in casa giallorossa. Occhio anche alla Juventus in caso di mancata conferma di Igor Tudor e al Napoli, vista la delicata situazione di Antonio Conte.





QUESTIONE BUROCRATICA– Il futuro di Pioli, però, è ancorato a una questione burocratica. Nel caso in cui, infatti, dovesse arrivare l’esonero, l’allenatore italiano non correrebbe alcun rischio e sarebbe, poi, libero di legarsi ad un altro club senza alcun tipo di problema. Se, invece, non dovesse arrivare l’esonero, il tecnico sarebbe costretto a mantenere la residenza in Arabia Saudita fino alla prima decade di luglio per poter godere integralmente della totale defiscalizzazione del suo ingaggio da 12 milioni di euro più bonus. Allo stato attuale, però, l’esonero sembra sempre più vicino.

