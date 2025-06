Dall'Argentina - Roma, Paredes torna al Boca Junios. Contratto fino al 2028

In Argentina non hanno dubbi: Leandro Paredes tornerà al Boca Juniors. Gli avvocati del club argentino stanno lavorando inseme agli agenti del centrocampista per pagare la clausola che gli consente di liberarsi dalla Roma per una cifra di 3,5 milioni di euro e, come riporta TyC Sports, hanno raggiunto un accordo per il suo ritorno in Argentina.

CONTRATTO - Il centrocampista dovrebbe, quindi, tornare al Boca Juniors, eliminato dal Mondiale per Club. Un ritorno di cui si era parlato molto nei giorni scorsi, ma che ora è davvero a un passo. Dall'Argentina ne sono sicuri: il centrocampista lascerà la Roma per tornare a casa, al Boca Juniors, squadra che aveva lasciato nel 2014 per iniziare - dal Chievo - la sua avventura in Italia. Firmerà un contratto di tre anni e mezzo a più i 2 milioni a stagione.

LA CLAUSOLA - Sul contratto del centrocampista c'è una clausola "pro Boca", che durante le sessioni di mercato aperto può riportarlo a casa per 3,5 milioni di euro. E' una clausola valida solo per il suo ex club. Che la eserciterà, con Paredes che già a gennaio voleva tornare al Boca e aveva rifiutato alcune proposte dall'Arabia Saudita.

ADDIO ITALIA - Paredes è arrivato in Italia nel 2014 grazie alla Roma, che lo ha preso e girato al Chievo. Poi il prestito all'Empoli, l'anno positivo nella Capitale prima delle esperienze tra Zenit e Paris Saint-Germain. Nel 2022 il rientro in Italia: prima alla Juventus, poi ancora alla Roma, che saluta dopo un totale di 135 partite e 13 goal.