Dall'Inghilterra: il Milan tratta la cessione di Pavlovic con il Crystal Palace

Il Milan sarebbe in trattativa con il Crystal Palaceper il trasferimento a Londra di Strahinja Pavlovic, difensore centrale della squadra rossonera. Il club inglese, che è alla ricerca di rinforzi in difesa, segue con interesse anche Tiago Djalo, di proprietà della Juventus e attualmente in prestito al Porto, oltre al terzino sinistro del Chelsea Ben Chilwell. Lo scrive su XSami Mokbel, giornalista del Daily Mail.

Pavlovic, difensore serbo classe 2001, in questa sessione di mercato è stato corteggiato anche in Turchia, ma per ora ha sempre deciso di restare a Milano rispedendo al mittente le proposte. Considerate le altre mosse del mercato rossonero, e i tempi molto stretti per eventuali altre operazioni in entrata, una cessione di Pavlovic da parte del Milan a questo punto del mercato sarebbe comunque molto sorprendente.

