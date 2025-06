Napoli, accordo con Noa Lang: cifre e dettagli del contratto, vicina l'intesa con il PSV

Il Napoli fa sul serio per Noa Lang: le cifre e dettagli dell'accordo con il calciatore del PSV, sempre più vicino a diventare il nuovo rinforzo per l'attacco di Antonio Conte.

I DETTAGLI - NOS, quotidiano olandese, è certo: Noa Lang sta per lasciare il PSV per andare al Napoli. L'accordo tra l'esterno ventiseienne e i partenopei sarebbe stato raggiunto sulla base di un quinquennale a 2,5 milioni a stagione. Da trovare, invece, l'intesa tra le squadre.

PARTI VICINE - Si tratta tra i 25 e i 28 milioni di euro, con gli azzurri che, dopo l'accordo con il belga, sono fiduciosi di poter chudere la trattativa. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, i contatti nelle ultime ore sono state positivi. PSG e Napoli sono sempre più vicini a trovare un'intesa dopo che gli azzurri hanno già convinto il giocatore ad accettare la proposta contrattual

I NUMERI - Lang è arrivato al PSV nel 2023 dal Club Brugge per 12,5 milioni di euro. In due anni con la squadra di Eindhoven ha vinto un campionato - quello appena concluso - segnando 19 goal e realizzando 14 assist in 63 partite. E' l'esterno che, insieme a Neres, all'inventiva di Kevin De Bruyne e alla fisicità di McTominay, può far fare un ulteriore alto di qualità al Napoli. Aurelio De Laurentiis sta cercando di mettere a disposizione di Antonio Conte una squadra che possa ripetersi in campionato, ma anche fare strada in Champions League.

GLI ALTRI NOMI - Il Napoli è molto attivo sul mercato. Dopo aver preso De Bruyne punta a grandi nomi. Oltre a Lang, piacciono Jadon Sancho e Federico Chiesa: l'obiettivo è prendere due esterni offensivi. Come punta centrale occhi su Darwin Nunez, mentre in difesa si tratta per Beukema del Bologna, da cui ha provato anche a prendere Ndoye prima che la valutazione di 45 milioni spiazzasse la dirigenza.